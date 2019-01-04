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Hayvan Üreticileri Bakanlıkla Görüşmelerinin Sonuçsuz Kaldığını Açıkladı

Naimoğulları: 160 milyon TL’lik bütçeyle bu iş olmaz

04 Ocak 2019 Cuma 15:43
Hayvan Üreticileri Bakanlıkla Görüşmelerinin Sonuçsuz Kaldığını Açıkladı

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Namioğulları, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali ile sektörle ilgili dün yaptıkları ilk görüşmenin sonuçsuz kaldığını, açılımları yeterli bulmadıkları için toplantıyı terk ettiklerini kaydederek, Başbakan Tufan Erhürman’ın kendilerinden birkaç gün süre istediği açıkladı.

Tarım Bakanlığı’nın bütçesinin sektörün ihtiyaçlarına cevap vermede yetersiz kalacağını savunan Naimoğulları, “160 milyon TL’lik bütçe ile bu iş olmaz, gerekli düzenlemeler yapılmazsa, bu yıl çok kavga edeceğiz” dedi.

Mustafa Naimoğulları, birlik yöneticileri ile birlik binasında basın toplantısı düzenledi.

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Naimoğulları hükümetten beklentilerini dile getirdi.

Süt fiyatları, doğrudan gelir ödemeleri ve arpa fiyatları konusunda da açıklamalarda bulunan Naimoğlulları, “Tarım Bakanlığı’nda ortaya konulanlar doğru değildir. Derdimiz kavga değil, umarım 2019 yılı bütçe açılımları ile ilgili düzenleme yapılır. Yağmurlar nedeniyle yüzü gülen hayvancı, yanlış politikalar yüzünden sokağa dökülmez” dedi.

Süre istemek için kendisini arayan Başbakan Tufan Erhürman’ın, Maliye, Ekonomi ve Tarım bakanları ile de görüşeceğini kendisine ilettiğini söyledi.

Haber: Rahme Çiftçioğlu - Fotoğraf: Hüseyin Sayıl

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa NamioğullarıBütçeGörüşme
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nnn 2019-01-04 16:55:33

işin gücün kavga... istediğini alan tek sektörsün krize rağmen ama haala konuşursun bre...

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Kemal 2019-01-04 18:56:14

Alışdı buda mamaya gidin bağırın çağırın kapın mamayı size haraç veren hükümet yazıklar olsun.

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Lololo 2019-01-04 20:47:48

Bunlar da doymaz paraya.

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