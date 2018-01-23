Hayvan Üreticileri Birliği: "Kimse aramızı açamaz"

Küçükbaş Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Kıbrıs Türkü ile Türkiye’den gelip Kıbrıs’ı vatan bilenlerin arasını kimsenin bozamayacağını belirtti.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, dün yaşanan üzücü ve amacının dışına çıkan olayların KKTC’nin tarihine atılmış kara bir leke olduğu kaydedildi.

Açıklamada, “Bunları yapanlar, yapılmasına neden olanlar ve yaptıranlar şunu unutmasın: Bu topraklarda 44yıldır et ve tırnak gibi birleşmiş, birlikte savaşmış, birlikte can vermiş, birlikte ağlamış ve birlikte gülmüş Kıbrıs Türkü ile Türkiye’den gelip Kıbrıs’ı vatan bilen kardeşlerimizin arasını kimse bozamaz.İki ülkenin ortak tarihi, ortak kaderi, kan bağı soy bağı ve gönül bağı buna müsaade etmez” denildi.

Mehmetçiğin vatan topraklarını güvende tutmak ve halkın huzurunu korumak için canını siper ederek savaştığı belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Haddini bilmez birkaç kişinin yayınları veya demeçlerine alet olmayın. En demokratik hakkınız olan eylem ve kınama hakkınızı centilmence ve yasalar çerçevesinde kullanın. Bu tip kaotik ortamları fırsat bilen ötekileştirici provokatörlerin ekmeğine yağ sürmeyin! Sağ duyulu, bilinçli ve soğukkanlı olun. Bunları başardığımız sürece bu ülke, bu devlet, bu topraklar her zaman bizim kalacak. Bu günlere ulaşmamıza hizmet eden liderlerimizin ve aziz şehitlerimizin bizlere bıraktığı emanete sahip çıkalım”.