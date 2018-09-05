Hayvan Üreticileri Tarım Bakanlığı Binasını Bastı

Polis çevrik birliğinin de geldiği eylemde arbede yaşanıyor.

Eylemciler, binaya eşekle ve traktörlerle girmeye çalışıyor.

Bir polisin yaralandığı gözlemlenen eylem sırasında, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali’ye istifa çağrısı içeren sloganlar da atılıyor.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, bakanlık önüne gelişlerinde yaptığı konuşmada, bir şey istemeye değil Kıbrıs Türkü’nün sesi olmaya geldiklerini söyledi.

Meclis’e, hükümete ve herkese çağrı yapan Naimoğulları, “Bizim derdimiz gelecektir… Ne işimiz var bu sıcağın içinde?” ifadelerini kullandı.

Hükümeti zamdan başka bir şey yapmamakla eleştiren Naimoğulları, “Bu saatten sonra her şey bitmiştir. Defteri yırttık. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” dedi.

Naimoğulları, buradan sonra Maliye Bakanlığı önüne gideceklerini de söyledi.