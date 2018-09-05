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Hayvan Üreticileri Tarım Bakanlığı Binasını Bastı

 Lefkoşa’da araçlı eylemlerini sürdüren hayvan üreticileri, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın kapısını kırarak binaya girdi.

05 Eylül 2018 Çarşamba 13:07
Hayvan Üreticileri Tarım Bakanlığı Binasını Bastı

Polis çevrik birliğinin de geldiği eylemde arbede yaşanıyor.

Eylemciler, binaya eşekle ve traktörlerle girmeye çalışıyor.

Bir polisin yaralandığı gözlemlenen eylem sırasında, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali’ye istifa çağrısı içeren sloganlar da atılıyor.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, bakanlık önüne gelişlerinde yaptığı konuşmada, bir şey istemeye değil Kıbrıs Türkü’nün sesi olmaya geldiklerini söyledi.

Meclis’e, hükümete ve herkese çağrı yapan Naimoğulları, “Bizim derdimiz gelecektir… Ne işimiz var bu sıcağın içinde?” ifadelerini kullandı.

Hükümeti zamdan başka bir şey yapmamakla eleştiren Naimoğulları, “Bu saatten sonra her şey bitmiştir. Defteri yırttık. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” dedi.

Naimoğulları, buradan sonra Maliye Bakanlığı önüne gideceklerini de söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Tarım Ve Doğal Kaynaklar BakanlığıEylemHayvan üreticileriHaber
Yorumlar
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cy 2018-09-05 13:31:56

yerden göge kadar haklıdırlar hep zam zam zam nedirbe ama hep uruma gececeyik işlemeye nalet olsun hükümetin yüzüne istifa edin

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Misafir Avatar
Hakli 2018-09-05 13:38:10 @cy

Hakli olan adam da oldursun cahil cahil konusmayin

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nnn 2018-09-05 13:59:19

''Bakanlık düğmeye bastı! İndirime başladılar
Döviz kuru bahanesiyle fiyatlarını fahiş düzeyde artıran marka ve market vatandaştan tepki görünce ‘imeceye sarıldı. Kârdan feragat ederek, rafa çıkan ürünlere indirim yapıyorlar'' türkiye

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