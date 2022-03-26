Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı yeniden Naimoğulları oldu

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği'nin bugün gerçekleştirilen 5'inci Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa tek aday olan Mustafa Naimoğulları üyenin güvenini tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, birliğin Olağan Genel Kurulu'nda, Bakanlığın dolayısıyla da Hükümetin tarım ve hayvancının ayakta durabilmesini sağlayacak ek bütçeyi onaylaması gerektiğine işaret ederek, bu konuda da yoğun çalışma yaptıklarını belirtti.

Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin Genel Kurulu’nda konuşan Oğuz, Piyasadaki en büyük eksikliğin de denetim olduğunu vurguladı.

Bakan Oğuz, bu konuda da Hal Yasasının bir an önce geçirilmesi gerektiğini söyledi. Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği 5’nci Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi.

OĞUZ: HAL YASASI’NIN GEÇİRİLMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, 5’nci Olağan Genel Kurulu’nun sektöre hayırlı olmasını dileyerek başladığı konuşmasında, üreticilerin Covid, Döviz krizi ve Rusya Savaşı nedeniyle zor günler geçirdiğini söyledi.

Mevcut dönemde üreticinin kendi kazancından harcayarak ayakta kalmaya çalıştığını ifade eden Oğuz, bu süreçte Hükümete büyük görev düştüğünü söyledi.

Dünyada arpa ithalatının sıkıntıda olduğunu dolayısıyla KKTC’ye de sınırlı miktarda arpa gelebildiğini belirten Oğuz, sorunun çözümü için ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti.

Bakanlığın dolayısıyla da Hükümetin tarım ve hayvancının ayakta durabilmesini sağlayacak ek bütçeyi onaylaması gerektiğine işaret eden Oğuz, bu konuda da yoğun çalışma yaptıklarını belirtti.

Piyasadaki en büyük eksikliğin denetim olduğunu da belirten Bakan Oğuz, bu konuda da Hal Yasasının geçirilmesi için çalıştıklarını anlattı. “Önce hayvancıya sahip çıkmalıyız, diğer sektörler de hayvancılığa bağlı olarak yaşıyor” diyen Oğuz, ülkedeki üretimin mutlaka desteklenmesi ve maliyetlerin düşürülmesi gerektiğini vurguladı.

Bakan Oğuz, ayakta kalabilmek için geleceğin planlanması gerektiğinin de altını çizdi.

NAİMOĞULLARI: HAYVANCIYA SAHİP ÇIKILMAZSA KITLIK YAKINDIR

Birlik Başkanlığına yeniden getirilen Mustafa Naimoğlulları da gerçekleştirdiği açılış konuşmasında, Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin ülkeye en büyük katma değeri sağlayan birlik olduğunu belirterek, hayvan üreticinin 365 gün sektörüne sahip çıkmak için çaba sarfettiğini ancak son dönemlerde yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

“Hayvancıya sahip çıkılmazsa kıtlık yakındır” diyen Naimoğluları, ülkede hayvancının emeği üzerinden kar elde etmeyi sürdürenlerin bulunduğunu savundu.

Döviz krizi, pandemi şimdi de yapılan zamların üreticiyi bitirdiğini dile getiren Naimoğluları, ülkeyi yönetenlerin dikkatlerini bu sektöre yönlendirmesi gerektiğini aksi takdirde hayvan üreticisinden başlayarak ülkenin yok oluşa sürükleneceğini kaydetti.

Hükümetin yapması gereken açılımları bir anönce uygulamaya koyması gerektiğini ifade eden Naimoğluları, üreticinin ek kaynakla desteklenmesi ve denetimlerin bir an önce başlatılması gerektiğinin altını çizdi.

ŞAHALİ: EN ZOR DÖNEMDEN GEÇİLİYOR

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Erkut Şahali ise Genel Kurul’daki konuşmasında Kıbrıs Türk Halkının karşılaştığı en zor dönemden geçildiğini belirterek, elbette bu da daha öncekiler gibi atlatılacak ancak hiç olmadığı kadar dayanışmaya ihtiyaç var” dedi.

Üreticiye zaman kaybetmeden sahip çıkılması gerektiğine işaret eden Şahali, üretimin durması halinde Kıbrıs Türkünün dünyaya açılımının da duracağını kaydetti.