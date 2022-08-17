Künye
Kıbrıs 34
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
220 gram uyuşturucuyla yakalandı
220 gram uyuşturucuyla yakalandı
“Borcunu ödemezsen 11 mermiyi üzerine boşaltıp seni öldürecem”
Kuru sıkı tabancayla tehdit!
Güney'den Kuzey'e geçerken yakalandılar!
Güney'den Kuzey'e geçerken yakalandılar!
Eşya taşıma kavgasında yumruklar konuştu!
Eşya taşıma kavgasında yumruklar konuştu!
7 yaşından itibaren çocuğa...
7 yaşından itibaren çocuğa...

Hayvan üreticilerine önemli duyuru!

Genel Tarım sigortası Fonu hayvan üreticileri için önemli bir duyuruda bulundu.

17 Ağustos 2022 Çarşamba 13:23
225 Okunma
Hayvan üreticilerine önemli duyuru!


Yapılan duyuru şu şekilde:

Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü gereğince Mayıs ve Haziran aylarına ait Brucella hastalığından dolayı meydana gelen zarar tazminat bordroları hazırlanmıştır.

Brucella hastalığı zararı olan 18 üreticiye 14 adet Büyük Baş ve 353 adet Küçük Baş için 409,000.00-TL.

Ayrıca; Yıldırım çarpmasından dolayı 1 üreticiye 12 adet Küçük Baş hayvan için 10,620.- TL. tazminat ödenmiştir.

Banka hesap numarası veren üreticilerin tazminatları hesaplarına yatırmış olup hesap numarası vermeyen üreticilerin ise tazminat çeklerini kimlik kartlarını ibraz etmeleri koşulu ile Genel Tarım Sigortası Fonu’ ndan alabileceklerdir.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sıcak ve nemli hava devam edecek
Sıcak ve nemli hava devam edecek
Ersoy: “2023’te Türkiye üzerinden KKTC’ye yoğun bir yabancı turist akışı sağlayacağız”
Ersoy: “2023’te Türkiye üzerinden KKTC’ye yoğun bir yabancı turist akışı sağlayacağız”
Töre: Bugünlere canı cana, kanı kana katarak geldik
Töre: Bugünlere canı cana, kanı kana katarak geldik










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim