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Hayvan Üreticilerinin Eylemi Devam Ediyor

 Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önündeki eylemi sürüyor.

06 Eylül 2018 Perşembe 15:01
Hayvan Üreticilerinin Eylemi Devam Ediyor

Çiftçiler Birliği’nin de destek verdiği eylemde öğle saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Bazı eylemciler traktörlerle bakanlık binası önündeki duvarı yıktı. 
 
Üreticiler önce kendi aralarında dün akşam belirlenen yeni süt fiyatının kabul edilip edilmemesi konusunda tartışma yaşadı ve bu sırada arbede yaşandı.

Ardından traktör ve dozerlerle bakanlığın içerisine girmeye çalışan üreticiler, bakanlık önündeki beton çiçekliklere de zarar verdi.

Pankartlar, havalı siren, korna, ziller, çanlarla ayrıca müzik ve Mehter Marşı çalarak bakanlığı protesto eden eylemciler, saat 14.00 itibarıyla Başbakan Tufan Erhürman’ın bakanlığa gelip diyalog kurmasını beklemeye devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Van Üreticileri Ve Yetiştiricileri BirliğiEylem
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Evveettyy 2018-09-06 15:27:24

Gordugunuz uzere eylemciler devletine zarar kasti hasar kanunsuz ayaklanma suclarini isliyorlar. Burada sorum cumhurbaskanina basbakana ve yuksek yargiya 22 ocak olaylarinda gostermis oldugunuz hassasiyeti de burada gosterecekmisiniz ? Bakalim ne kadar demokrat ve ovunerek bahsettiginiz HUKUKUN USTUNLUGU ve ESITLIK ILKESINE ne kadar baglisiniz. Iki yuzluler...

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HA GAYRET 2018-09-06 17:12:50

ÇİFTÇİLER DESTEK BEKLİYOR

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Magusalı 2018-09-06 17:15:02

Her ne şekilde olursa olsun yapılanlar eylemi aşmıştır. Polis ne yapıyor.

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VATANDAŞ 2018-09-06 18:19:19

EYLEMCİLERE BAKIN ALTLARINDA 100 BİN EURO'LUK TRAKTÖRLER. 1 EURO = 7.5 TL VARIN HESABINI SİZ YAPIN

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Birisi 2018-09-06 18:40:32

Aynı hassasiyeti bekliyoruz , ama şimdiden soyleyim hiç bişi yapmicaklar onlara çünkü amaç başka

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