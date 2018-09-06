Hayvan Üreticilerinin Eylemi Devam Ediyor

Çiftçiler Birliği’nin de destek verdiği eylemde öğle saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Bazı eylemciler traktörlerle bakanlık binası önündeki duvarı yıktı.



Üreticiler önce kendi aralarında dün akşam belirlenen yeni süt fiyatının kabul edilip edilmemesi konusunda tartışma yaşadı ve bu sırada arbede yaşandı.



Ardından traktör ve dozerlerle bakanlığın içerisine girmeye çalışan üreticiler, bakanlık önündeki beton çiçekliklere de zarar verdi.



Pankartlar, havalı siren, korna, ziller, çanlarla ayrıca müzik ve Mehter Marşı çalarak bakanlığı protesto eden eylemciler, saat 14.00 itibarıyla Başbakan Tufan Erhürman’ın bakanlığa gelip diyalog kurmasını beklemeye devam ediyor.