Çiftçiler Birliği’nin de destek verdiği eylemde öğle saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Bazı eylemciler traktörlerle bakanlık binası önündeki duvarı yıktı.
Üreticiler önce kendi aralarında dün akşam belirlenen yeni süt fiyatının kabul edilip edilmemesi konusunda tartışma yaşadı ve bu sırada arbede yaşandı.
Ardından traktör ve dozerlerle bakanlığın içerisine girmeye çalışan üreticiler, bakanlık önündeki beton çiçekliklere de zarar verdi.
Pankartlar, havalı siren, korna, ziller, çanlarla ayrıca müzik ve Mehter Marşı çalarak bakanlığı protesto eden eylemciler, saat 14.00 itibarıyla Başbakan Tufan Erhürman’ın bakanlığa gelip diyalog kurmasını beklemeye devam ediyor.
Hayvan Üreticilerinin Eylemi Devam Ediyor
Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önündeki eylemi sürüyor.
Çiftçiler Birliği’nin de destek verdiği eylemde öğle saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Bazı eylemciler traktörlerle bakanlık binası önündeki duvarı yıktı.
Gordugunuz uzere eylemciler devletine zarar kasti hasar kanunsuz ayaklanma suclarini isliyorlar. Burada sorum cumhurbaskanina basbakana ve yuksek yargiya 22 ocak olaylarinda gostermis oldugunuz hassasiyeti de burada gosterecekmisiniz ? Bakalim ne kadar demokrat ve ovunerek bahsettiginiz HUKUKUN USTUNLUGU ve ESITLIK ILKESINE ne kadar baglisiniz. Iki yuzluler...
ÇİFTÇİLER DESTEK BEKLİYOR
Her ne şekilde olursa olsun yapılanlar eylemi aşmıştır. Polis ne yapıyor.
EYLEMCİLERE BAKIN ALTLARINDA 100 BİN EURO'LUK TRAKTÖRLER. 1 EURO = 7.5 TL VARIN HESABINI SİZ YAPIN
Aynı hassasiyeti bekliyoruz , ama şimdiden soyleyim hiç bişi yapmicaklar onlara çünkü amaç başka