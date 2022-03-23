Hayvan yemine zam yolda!

Ham madde fiyatlarındaki artış nedeniyle üretim durma noktasına geldi.

588 dolar olan soya 730 dolara yükselirken hayvan yemine zam yapılması kaçınılmaz oldu.

"ÜRETİCİ MAĞDUR EDİLMEYECEK"

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz dün mecliste yaptığı konuşmada girdi maliyetlerinin artmasıyla fiyat dengelemesinin yapıldığını zor günlerde devletin her şeye rağmen üreticinin sütünü döktürmediğini vurguladı.



Üretim yapmanın bu zamanda kolay olmadığını ifade eden Oğuz, her yıl bu dönemde sütün arttığını söyledi. Teşviklendirme ile ilgili bin litre bir sınır konulduğunu hatırlatan Oğuz, yılda 70 milyon TL süte teşvik verildiğini söyledi. Bakan Oğuz, ek bütçenin beklendiğini belirtti.



“Biz bu ülkede hayvancılığın ayakta kalması için çabalıyoruz” vurgusu yapan Bakan Oğuz, ek bütçeden sonra destekle ilgili çalışmayı paylaşacaklarını söyledi. Sürdürebilirlik konusunda hükümetin yapması gerekenler olduğunu dile getiren Bakan Oğuz, eksiklik olabileceğini ama yapılanlara karşın “sektörü bitirdiniz” denilmesinin doğru olmadığını belirtti.