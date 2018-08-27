Hayvancı kan ağlıyor

Havadis'ten Eniz Orakcıoğlu'nun haberine göre, Küçükbaş Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Alpay Orhan Güvenlier küçükbaş hayvancılığın bitme noktasına geldiğine, seslerinin çıkmama sebebinin ise ses verecek hallerinin bile kalmamasından ötürü olduğunu kaydetti

YEM ALAMIYORUZ: Güvenlier: Küçükbaşta durum vahim, arttan yem fiyatları sebebi ile üretici yem alamıyor, hatta hayvanları mecburi arpa ile beslemek zorunda kalıyor. Birçok mandıranın ambarı boş, çünkü üretici saman alamıyor ve devlet buna rağmen üreticiye destek çıkmıyor

SÜT PARA ETMİYOR: Güvenlier: Sütün para etmiyor. Vatandaşın keçi sütünün marketten 7 TL’ye alırken, devlet üreticiden sütü 1,70 TL’ye alıyor, bu da fiyatlar arasında uçurumu gösteriyor. Üretici ezile ezile hayvancılıktan vazgeçme noktasına, hayvanları tüketme noktasına geldi

ÜCRETLER ARTIRILMALI: Güvenlier: Üreticinin başıboş bırakıldı. Devletin öngördüğü kulak numarası ücretlerinin 100 TL’den 160 TL civarına yükseltilmesi şart, devlet en kısa zamanda bu paranın ederi kadar üreticiye arpa ve kaba yem vermek zorunda, çünkü bu insanların alacak hiçbir şeyi kalmadı

Küçükbaş Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Alpay Orhan Güvenlier, küçükbaş hayvan üreticilerinin zor durumda olduğunu, sütün para etmediğini, yem fiyatlarının pahalı olduğunu, girdilerin yükseldiğini, hayvanlara yedirecek yem bulamadıklarını söyledi. Üreticinin başıboş bırakıldığını, güncellenmediğimi belirten Güvenlier, “Devletin öngördüğü kulak numarası ücretlerinin 100 TL’den 160 TL civarına yükseltilmesi şarttır. Bunun yanında da devlet en kısa zamanda bu paranın ederi kadar çobana arpa ve kaba yem vermek zorundadır, çünkü bu insanların alacak hiçbir şeyi kalmamıştır” dedi.

“Küçükbaşta durum vahim”

Küçükbaş Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Alpay Orhan Güvenlier, Küçükbaşta durumun vahim olduğunu söyleyerek, yemin 80 TL ile 100 TL arası olduğunu, herşeyin kuraklığa dayandığını ve girdilerinin ağırlaştığını belirtti. Yem alamadıklarını hata hayvanları mecburi arpa ile beslediklerini vurgulayan Güvenlier, kaba yemde (balya) ciddi anlamda sıkıntılar olduğunu aktardı. Birçok mandıraların ambarlarının boş olduğunun altını çizen Güvenlier, üreticinin saman alamadığını, devletin de sahip çıkmadığını kaydetti. Yetkililerle yapılan görüşmelerde ise artık önlerine dövizin yükselişinin çıktığını belirten Güvenlier, fırsatçı tüccar tayfasının ise bu durumu kullandığını ifade etti.

Bugün özel ve yarı devlet olan 2 yem fabrikasının ise kafasına göre yemin üzerine yüzde 35 zam koyduğuna dikkat çeken Güvenlier, üreticinin de hayvana zam yapmak zorunda kalacağını, tüketicinin o zaman yem yiyemeyeceğini, üretici zam yapmazsa da üreticinin geçinemeyeceğini söyledi.

“Süt para etmiyor”

Yemin kilosunun torba bazında 2 Türk Lirası’na ulaştığını belirten Güvenlier, bir hayvanın ise günde 1 kilo yem yemesi gerektiğini bunun hayvanın yaşam hakkı olduğunu söyledi. Öte yandan sütün para etmediğine dikkat çeken Güvenlier, vatandaşın keçi sütünün marketten 7 TL’ye aldığını ama üreticiden sütün 1,70 TL’ye alındığını arada çok büyük uçurum oluştuğunu ifade etti. Üreticinin ezile ezile hayvancılıktan vazgeçme noktasına, hayvanları tüketme noktasına geldiğini sözlerine ekleyen Güvenlier, ithal et isteyenlerin 8 ile 10 yıla kadar herşeyi ithal yiyeceklerini hayvan etinden, sütüne, helimine kadar yerli üretim bulamayacaklarını aktardı.

“Yüzde 60 ile 70 oranında yavru ölümleri oldu”

Üretim bitme noktasına geldiğine vurgu yapan Güvenlier, acı bir durumda olduğumuzu kaydetti. Seslerinin çıkmadığını bunun da ses verecek hallerinin bile kalmamasından ötürü olduğunun altını çizen Güvenlier, hayvanlara bakamadıklarını kaydetti. 1-2 ayın içinde sürülerin doğurmaya başlayacağını söyleyen Güvenlier, bir annenin karnındaki yavruyu besleyemediği durumda kuzu ve oğlak ölümlerinin artacağını sözlerine ekledi. Geçtiğimiz günlerde küçükbaşta yüzde 60 oranında yavru kuzu ve oğlak ölümlerinin yaşandığına dikkat çeken Güvenlier, bu ölümlerin hastalıktan kaynaklanmadığını ve kimsenin hayvancıya bu konuda destek çıkmadığını söyledi.

“Üretici başı boş bırakıldı”

Üreticinin başıboş bırakıldığını, güncellenmediğimi belirten Güvenlier, “Bunu yapacak olanlar Tarım Bakanlığı altındaki Hayvancılık ve Veteriner Dairesidir onlarda yapmıyor, bu nedenle çok üzücü yüzde 60’lık oğlak kuzu yavrusu ölümleri yaşadık. 1 aylık bir buçuk aylık hayvanlar öldü. Bu ölümlerde hastalıktan değil, yanlış uygulamalardan kaynaklanan ölümlerdir. Üreticiyi bu konularda bilgilendirmesi gereken devlete bağlı veterinerlerdir ama veterinerler dairede masa başında oturmaktadır. Devletin öngördüğü kulak numarası ücretlerinin 100 TL’den 160 TL civarına yükseltilmesi şarttır. Bunun yanında da devlet en kısa zamanda bu paranın ederi kadar çobana arpa ve kaba yem vermek zorundadır, çünkü bu insanların alacak hiçbir şeyi kalmamıştır” dedi.