Hayvancı sonuç bekliyor

HaberKıbrıs'ın haberine göre, Tarım Bakanlığı önünde üçüncü gününe giren hayvancılar sonuç bekliyor. Üç gündür zaman zaman arbede içinde devam eden eylemde hükümetten ümit kesildi.

Naimoğulları:Beklemeye devam edeceğiz

Hayvancıların sorunları Cumhurbaşkanlığı’nda masaya yatırıldı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları başkanlığında 5 kişilik bir heyeti bugün kabul etti. Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleştirilen görüşme yaklaşık bir saat sürdü.

Görüşme sonrasında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın üreticilerle ilgili görüşmesini yazılı açıklama ile değerlendirileceği belirtilirken, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları da Akıncı’ya sıkıntılarını aktardıkların belirterek, beklemeye devam edeceklerini ve eylemlerini sürdürdüklerini açıkladı.