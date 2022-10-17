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Hayvancılar Başka Kasaplar Başka Söylüyor

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları ete zammı hayvancının değil kasapların yaptığını söyledi, kasap Ahmet Akbıçak ise ete zammı kasabın değil, hayvancının yaptığını savundu. 

17 Ekim 2022 Pazartesi 14:51
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Hayvancılar Başka Kasaplar Başka Söylüyor



Naimoğluları'nın iddiası üzerine Gündem Kıbrıs’ın ulaştığı kasap  Ahmet Akbıçak, hayvancıların, hayvanlarını zamlı fiyattan sattığı için etin fiyatının yükseldiğini kaydetti. 

Akbıçak hayvancının bir anda 10 TL zam yaptığını savundu. 

Esengül AYKAÇ - ÖZEL HABER

Akbıçak, “Hayvancı eti istediği fiyattan sattığı için ete zam geldi. Etin zamlanmasında mazot ve benzine yapılan zammın da etkisi var. Tüm bunların yanında her şeye zam yapıldığı için etin fiyatında da artış oldu” dedi.

 “ZAMMI BİZİM YAPTIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORLARSA MEZBAHAMIZA GELSİNLER”

Akbıçak, “Yıllardır söylediğim bir şey var. Zammı bizim yaptığımızı düşünen kişiler, mezbahamıza gelip nasıl çalıştığımızı görebilirler. Eti aldığımız fiyattan hesaplayalım, bir de kemikten sonra ne kaldığına bakalım, daha sonra da maliyetlerimize bakalım. Günün sonunda biz mi zam yapıyoruz yoksa hayvancılar mı zam yapıyor görelim' diye konuştu. 

“TÜCCAR FİYATLARINI DOLARA ENDEKSLEDİ”

Hayvancının büyük başa bir anda 10 TL zam yaptığını söyleyen Akbıçak, “55 TL'ye alınan büyük baş şimdi 65 TL oldu. Maliyetlerimiz aşırı derecede çoğaldı. Artık tüccar da fiyatları dolara endeksliyor.” dedi. 

“HAYVANI KESTİKTEN SONRA MALİYETİMİZ İKİYE KATLANIYOR”

Akbıçak, “Hayvancı bir hayvana 10 TL zam yaptığı zaman  bizim en az 25-30 TL zam yapmamız gerekiyor… hayvanı kestiğimiz zaman bizim maliyetimiz ikiye katlanıyor. Son bir hafta içerisinde küçük başa zam olmadı. Büyük başa zam yapıldı” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
EtZamHayvancılar BirliğiKasaplarEt Fiyatları
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