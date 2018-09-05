Hayvancılar Birliği bugün eylem yapıyor

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği ile Küçükbaş Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği arpa fiyatlarına yapılan zammın geri çekilmesi ve süt fiyatlarının yeniden düzenlenmesi talebiyle Lefkoşa’da araçlı eylem yapıyor…

Üreticiler saat 10.00’da araçlarıyla Gönyeli Çemberi ve Hamitköy Çemberi’nde toplanacak daha sonra Kıbrıs Gazetesi önünde birleşerek, şehir merkezine hareket edecek.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, bugün gerçekleşecek eylemin bir varoluş eylemi olduğunu söyledi.

Naimoğulları konuyla ilgili yazılı açıklamasında, eylemin sadece hayvancıların eylemi olmadığını, bunun KKTC halkının varoluş mücadelesi olduğunu belirtti.

Tüm kesimleri üreticinin varoluş mücadelesine katılmaya davet eden Naimoğulları, “Ya ayakta durup bu topraklara sahip çıkacağız, ya da yok olup göç edeceğiz” dedi.

Bu arada Tüketiciler Derneği, ekonomik kriz ortamında ülke ekonomisinin temeli olan hayvancılığa gerekli desteği vermesi ve hayvan üreticilerinin taleplerini öncelikli sektör kapsamında karşılaması için hükümete çağrı yaptı.