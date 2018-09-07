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Hayvancılar eylemlerine devam ediyor

Hükümet ile Hayvan üreticileri uzlaşamadı. Hükümet, eylemdeki hayvan üreticileri ile dün 5 saat görüşerek önerilerini değerlendirdi…Toplantıda taraflar uzlaşı sağlayamadı.

07 Eylül 2018 Cuma 10:25
Hayvancılar eylemlerine devam ediyor

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği eylemlerine devam kararı alırken, Birlik Başkanı Naimoğluları, tüm hayvancılara  bugün  Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önünde toplanmaları çağrısı yaptı.

Başbakan Tufan Erhürman’ın başkanlığında Başbakanlıkta gerçekleştirilen dünkü toplantıya  Maliye Bakanı Serdar Denktaş ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali de katıldı.

Saat 16:00’da başlayan toplantı saat 21:00 sıralarında tamamlandı..Hayvan üreticilerin sorunlarının ve taleplerinin değerlendirildiği 5 saatlik toplantıda taraflar uzlaşı sağlayamadı.

Arpa fiyatlarının düşürülmesi ve süt fiyatlarının yeniden düzenlenmesi talebiyle dün Lefkoşa’da araçlı eylem başlatan Hayvan Yetiştiricileri ve Üreticileri Birliği dün de eylemlerini Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önünde sürdürmüştü.

Toplantının ardından Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğluları, görüşmede hükümetin küçükbaşa hibe desteğinin 60 kilodan 80 kiloya çıkarılmasını önerdiğini ancak arpa fiyatında hiçbir iyileştirme yapılmayacağını kendilerine aktardığını söyledi.

Hayvan üreticileri eyleme devam kararı aldı. Araçlarını dün gece  Tarım Bakanlığı önünden çeken eylemciler, Bakanlık önündeki eylemlerini sürdürecekle

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Son Güncelleme: 07.09.2018 10:31
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