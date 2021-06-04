Hayvancılar ve Bakanlık Uzlaştı

Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Hayvan Üreticileri Birliği ve Yetiştiricileri Birliğiyle yaptığı toplantının ardından basına açıklamada bulundu.

Bakanlık ve üreticiler sistemin yeniden gözden geçirilmesi için uzlaşmaya vardı.

Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı:

Sürekli diyalog halinde sorunları çözmek istedik. 7 maddenin 6sında uzlaştık Son madde üzerinde görüş ayrılığı oldu ve eyleme devam ettiler. Eylemin bitmesi trafiğin açılması ve işlerine geri dönmeleri için ortaya irade konuldu. Süt ve yem fiyatını bir yerde çözmek yerine sürdürülebilir olarak sorunların çözülmesinde mutabık kaldık. Süt fiyatları belirlenirken kalıcı bir Hayvancılar Birliği ve Tarım Bakanlığı birlikte komite kurup çalışmalarını sürdürecek. Pazartesi başlayacak komite çalışmalarının tamamlanması ve sürdürülebilir bir programın hazırlanmasını diliyorum Sistemim yeniden gözden geçirilmesi için çalışmaya mutabık kaldık. Komiteler çalışacak. Günlük sorunları değil sistemi yeniden kurgulayarak sorunlar çözülecek.