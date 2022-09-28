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Hayvancılardan hükümete Cuma gününe kadar süre 

Mustafa Naimoğluları başkanlığındaki Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği heyeti, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz'la bir araya geldi. 

28 Eylül 2022 Çarşamba 15:39
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Hayvancılardan hükümete Cuma gününe kadar süre 



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Naimoğluları görüşmeden çıkışta, basına açıklamalarda bulundu. 

Hayvancının bu arpa fiyatlarıyla, sektörün idamesini sağlayamadıklarını dile getiren Naimoğluları, 'bize yollara dökülmekten başka çare bırakmadılar'dedi. Hayvancının tükenme noktasına geldiğini dile getiren Naimoğluları, içerisinde bulundukları koşulların, sektörü idame ettirmekten çok uzak noktada olduğunu dile getirdi. Naimoğluları sorunlarına çözüm bulunmadığı takdirde, Lefkoşa'ya ineceklerini, sorun çözüme ulaşana kadar da Lefkoşa'da kalacaklarını dile getirdi.

Cuma gününe kadar hükümete süre...
Cuma gününe kadar taleplerinin kabul edilmesi konusunda hükümete süre verdiklerini dile getiren Naimoğluları, en geç Pazartesi günü açıklamarı gördükten sonra, kararlarını açıklayacaklarını, eylem de dahil haklarını aramak adına her yola başvuracaklarını söyledi. Naimoğluları, daha iyimser noktalara gelmeyi umduklarını belirtti.

Oğuz: Hayvancılar haklı
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz da hayvancıların serzenişlerinde haklı olduklarını kaydetti. Diyalog yolunun her zaman hayvancılara açık olduğunu dile getiren Oğuz, ülkede belli bir fiyat dengelemesi yapmak zorunda olduklarını, yine de hayvancının rahatlatılması için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi. Hayvancının çok kötü durumda olduğunu bildiğini dile getiren Oğuz, hayvancıyı tekrardan pandemi öncesindeki durumlarına döndürmek için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

Son Güncelleme: 28.09.2022 15:40
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