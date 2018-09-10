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Hayvancılardan Tarım Bakanı'na yeni öneri

Eylemlerine devam eden Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, Tarım ve Orman Bakanlığı’na yeni öneri sundu.

10 Eylül 2018 Pazartesi 12:28
Hayvancılardan Tarım Bakanı'na yeni öneri

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali ile gerçekleştirdiği görüşmeden sonra eylemcilere hitaben yaptığı konuşmada, toplantıda birliğin taleplerini aktardıklarını söyledi.

Naimoğulları, bakanlığın da talepleri değerlendirmek ve Başbakan ve Maliye Bakanlığı ile istişarede bulunmak için 2 saat süre talep ettiğini belirtti.

Mustafa Naimoğulları, taleplerinin, “arpa fiyatlarının düşürülmesi veya çiğ süt fiyatlarının arttırılması; ya da yem ithaline izin verilmesi” olduğunu ifade etti.

Türkiye’de yemin torbasının 80 TL, burada ise 120-140 TL; arpanın Türkiye’de kilosu 1.1 TL’den, burada ise 1.8 TL’den satıldığını söyleyen Naimoğulları, hayvancının ülkedeki 3 yem fabrikasının insafına bırakılmaması gerektiğini kaydetti.

Naimoğulları, yemin Türkiye’den çok daha ucuza tedarik edilebileceğini ifade etti.

EYLEM DEVAM EDİYOR

Bu arada eylemciler, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın bulunduğu caddenin başında beklemeye devam ediyor.

Hafta sonu ara verdiği eyleme bugün yeniden başlayan Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nden bir grup eylemci bu sabah Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na yürüyüş düzenledi.

Alınan güvenlik tedbirlerinden dolayı bakanlık önüne gelemeyen eylemciler, sokak başında beklerken, Naimoğulları ve bir grup birlik üyesi bakan ile bir görüşme yaptı.

Öte yandan eyleme destek veren çiftçilerin, ağır tarım iş araçlarıyla Lefkoşa’ya girme girişimleri, şehir içi trafik akışını engellememesi gerekçesiyle polis tarafından engellendi.

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Anahtar Kelimeler:
Tarım BakanıHayvancıHaberKKTC
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nnn 2018-09-10 13:29:03

uyanıklaaarrr... tüm ülke için derken 22 madde düştü 3e ha....

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Ertaç Eser 2018-09-10 14:30:11

Kim ne koparırsa oldu olay.Vah sendikası olmayan yaşlım vay emeklim,Sizin için uğraşan yok,bunlar az veye çok anlaşacak siz ne olacaksınız,kış ta geldi ,

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