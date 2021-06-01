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Hayvancıların eylemi devam edecek

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği'nin araçlı eylem bugün devam edecek.

01 Haziran 2021 Salı 09:19
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Hayvancıların eylemi devam edecek

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği'nin dün Lefkoşa’da başlattığı araçlı eylem bugün de devam edecek.

Dün sabah Tarım Bakanlığı'nın ardından Meclise giden eylemciler, akşam saatlerinde Başbakan, Maliye Bakanı ve Tarım Bakanı ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası açıklama yapan eylemciler, araçların Lefkoşa’da kalacağını ve eylemin süreceğini duyurmuştu.

EYLEMCİLERİN TALEPLERİ 

Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları 26 Mayıs Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında taleplerini şu şekilde sıraladı:

Üreticinin aylardır ödenmeyen, günü geçmiş 14 milyon TL civarındaki paranın Cuma gününe (28 Mayıs) kadar ödenmesi.

Arpa fiyatlarının Aralık 2021’e kadar arttırılması.

Koyun – keçi sütünün iyileştirilmesi, fiyatların, günün koşullarına göre, yem fiyatlarına göre yeniden belirlenmesi.

Sütün peşkeş çekilmesine izin verilmemesi.

Borsa taban fiyatının, imalatçının almış olduğu 2,89 TL fiyatına yaklaştırılması.

Anahtar Kelimeler:
Hayvan Üreticileri Ve Yetiştiricileri BirliğiAraçlı Eylem
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