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Hayvancılık Dairesi çipura tahlil sonuçlarını açıkladı

Hayvancılık Dairesi, Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren bir balık çiftliğinden kaçan çipura cinsi balıkların tahlil sonuçlarını açıkladı

13 Ocak 2020 Pazartesi 17:17
Hayvancılık Dairesi çipura tahlil sonuçlarını açıkladı

Hayvancılık Dairesi'nden yapılan açıklamada son günlerde gerek kamuoyunda gerekse yazılı ve görsel basında gündem olan Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren bir balık çiftliğinden kaçan balıklardan numune alındığı belirtilerek tahlil sonuçları paylaşıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi,

Müdürlüğümüz, balıkların ilk yakalanmaya başlandığı Palm Beach sahilinde gerek organoleptik (duyusal olarak) gerekse Devlet Kimya Laboratuarı’nda tahlilleri yapılmak üzere numune almıştır.

Yapılan tetkik ve değerlendirme neticesinde; balıklarda herhangi bir bulaşan (ağır metal) bulunmamıştır.

Tüm gıda maddelerinde olduğu gibi, su ürünleri izleme çalışmaları da aynı şeffaflıkla yürütülecektir. Olumsuz bir sonuç alınması durumunda ise kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Parametreler

Analiz

Yöntemi

Sonuç

Limit*

Pb mg/Kg

(Kurşun)

ICP-MS

<0,005

0,2

Cd mg/Kg

(Kadmiyum)

<0,005

0,1

Hg mg/Kg

(Civa)

<0,005

1

*Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği

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