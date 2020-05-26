Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Bayram sofralarına özel 9 sağlıklı salata!
Bayram sofralarına özel 9 sağlıklı...
En besleyici 20 besin!
En besleyici 20 besin!
Diş macununun bu kullanım alanları "yok artık" dedirtiyor!
'Yok Artık' dedirtiyor...
Sakın çöpe atmayın
Öyle bir faydası var ki...
Baş dönmesinin sebebi vitamin eksikliği olabilir
Baş Dönmesinin Nedeni...

Hayvancılık Dairesi uyardı

"KKTC bayrağı taşımayan gemilerin KKTC'de avlanması suçtur"

26 Mayıs 2020 Salı 16:38
253 Okunma
Hayvancılık Dairesi uyardı

Hayvancılık Dairesi, Su Ürünleri Yasası uyarınca, KKTC bayrağı taşımayan gemilerin, KKTC karasuları dahilinde acılık faaliyetinde bulunmasının suç olduğunu vurguladı.

Hayvancılık Dairesi, orkinos tekneleri konusunda açıklama yaptı. Gerek basında gerekse sosyal medyada neredeyse her yıl aynı zamanda Türkiye bayraklı orkinos av, taşıma ve destek gemilerinin KKTC sularında görüldüğünün farkında olunduğu belirtilen açıklamada, her yıl uluslararası sularda avcılık faaliyetlerinde bulunabilmeleri için Türkiye bayraklı gemilerin faaliyet göstermek üzere ön başvurusu olan orkinos av, taşıma ve destek gemilerinin kura ile belirlendiği, bu amaçla Türkiye’de her yıl genelgeler yayımlandığı kaydedildi ve geniş bilgi için linkler verildi.

2010 yılından beri Türkiye’de ve diğer ülkelerde özellikle Akdeniz’de yapılan tüm orkinos avcılığı, transferi, besiciliği ve hasadında Mavi Yüzgeçli Orkinos Bölgesel Gözlemci Programının (BFT-ROP) uygulandığı belirtilen Hayvancılık Dairesi açıklamasında, şu bilgiler verildi:

“KKTC ile TC Hükümeti arasında 19 Eylül 2002 tarihinde imzalanan ve Bakanlar Kurulunun 18 Aralık 2002 Tarih ve E-2269-2002 Sayılı Kararı Meclisin 18 Mart 2003 tarihli birleşiminde kabul olunan “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Denizcilik Anlaşması (ONAY) Yasası” uyarınca Sahil Güvenlik Komutanlığı ve/veya Limanlar Dairesi Müdürlüğü’nün önceden bilgilendirmeleri koşuluyla konu gemilerin ülke karasularında seyir yapmaları, liman ve barınaklarını kullanmaları, önceden belirlenen alanlara demirlemeleri, akaryakıt, su, kumanya, güvenlik, haberleşme imkânlarından yararlanmalarında herhangi bir sakınca olmadığını her yıl kamuoyuna duyurdu.

PERSONELİN KARAYA ÇIKIŞI YASAK

Ancak bu yıl yaşanan koronavirüs (Covid -19) salgını nedeniyle akaryakıt, su, kumanya imkânlarından yararlandırılamayacaktır. Söz konusu gemilere çalışan personelin de karaya çıkışı yasaktır. Konu ile ilgili olarak Polis Genel Müdürlüğü’nün bilgisindedir.

Bakanlığımız her yıl olduğu gibi bu yıl da KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı’na önceden bilgi verilmiş, TC yetkili kurumları ve diğer ilgili mercilerle istişare edilerek, konu gemilerin ülkemiz karasularında balıkçılık yapmamaları konusunda uyarmıştır. Bununla birlikte KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı’nca gerek karadan (radarlarla) gerekse denizden sürekli takip edilmektedir. Bu konuda sahil güvenlik ekiplerine güvenimiz ve inancımız tamdır.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Vatandaş 2020-05-26 16:59:08

GÜNDEM KIBRIS size soruyoruz,neden kimliğinizi/künyenizi açıklamaktan kaçınıyorsunuz?Gizlediğiniz sakladığınız bişeymi var,nereden çekiniyorsunuz??

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Vatandaş 2020-05-26 17:00:23

Bahar Sancar gitti Adamson lar geldi....Ne kadar komik bir durum...

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Doğru Söz 2020-05-26 18:54:39

Neeeer? KKTC Sahil Güvenlik Konutanlığına güvenimiz ve inancımız tamdır derken ?????? Görevlerini yapmadıkları için mi? Yoksa esas görevleri başka mı ve o görev da asli görevleri mi? Belki da Sahil Güvenlik KKTC yi değil de sadece TC yi tanıyordur. O zaman hayvancılık dairesi da Sahil Güvenlik Komutanlığı ile aynı XC yi tanıyordur. XXXC yi dışta tanıtacaklara ithaf olunur, içerde tanıyan kalmayıyor ağalar..

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
PASHA PAŞA PAŞA UYARDI!
PASHA PAŞA PAŞA UYARDI!
Anlaşmanın içeriği açıklandı
Anlaşmanın içeriği açıklandı
Anlaşmayla gelecek olan para hangi alanlarda kullanılacak?
Anlaşmayla gelecek olan para hangi alanlarda kullanılacak?
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim