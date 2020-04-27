Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
iPhone 12 fiyatı için yüzleri güldüren iddia!
iPhone 12 fiyatı için yüzleri...
1998 OR2, Dünya’nın yakınından geçecek
Dünyanın yakınından geçecek!
Hangi balık diğerlerinden daha faydalı?
Hangi balık diğerlerinden daha faydalı?
Ramazanda corona virüse karşı 6 önemli uyarı
Ramazanda coronaya karşı 6 önemli uyarı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...

Hayvanlara yardım çağrısı

KKTC Doğayı ve Canlıyı Koruma Derneği, sokak hayvanlarına yardım edilmesi çağrısında bulundu.

27 Nisan 2020 Pazartesi 11:27
792 Okunma
Hayvanlara yardım çağrısı

KKTC Doğayı ve Canlıyı Koruma Derneği, sokak hayvanlarına yardım edilmesi çağrısında bulundu.

Dernek’ten yapılan yazılı açıklamada, Covid-19 salgınının hayvanları da olumsuz etkilediği, özellikle sokakta yaşamını sürdüren kedi, köpek gibi hayvanların  mama yem ve su bulmakta çok zorlandığı kaydedildi.

Derneğin bazı kurum, kuruluş ve yurttaşlarla işbirliği içerisinde tüm ülkeyi kapsayacak şekilde mama, yem, su ve özellikle yeni doğum yapmış hayvanların sahiplendirilmesi hususunda çalışma yürütmekte olduğu ifade edilen açıklamada, “Lütfen hayvan dostlarımıza yardım etmekten imtina etmeyelim” denildi.

Anahtar Kelimeler:
KKTC Doğayı Ve Canlıyı Koruma Derneği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meclis yarın toplanıyor
Meclis yarın toplanıyor
Hava durumu 27 Nisan 2020
Hava durumu 27 Nisan 2020
KKTC Gazetelerinin Manşetleri - 27 Nisan 2020
KKTC Gazetelerinin Manşetleri - 27 Nisan 2020
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim