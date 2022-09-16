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Hayvanları zarar gören üreticiler tazmin edilecek

Bakanlar Kurulu, büyükbaş ve/veya küçükbaş hayvanları zarar gören hayvan üreticilerinin tazmin edilmelerine karar verdi. Karar, dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

16 Eylül 2022 Cuma 09:25
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Hayvanları zarar gören üreticiler tazmin edilecek


Kararda, “Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, 2000 Genel Tarım Sigortası Fonu Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü'nün 8'inci maddesinin (2)'nci fıkrası uyarınca, Genel Tarım Sigortası Fon Yönetim Kurulunun önergeye ekli 22/2022 numaralı kararına atfen, büyükbaş ve/veya küçükbaş hayvanları zarar gören hayvan üreticilerinin, 1 Temmuz 2022 - 31 Aralık 2022 (her iki tarih de dahil) tarihleri arasında geçerli olmak üzere, aşağıdaki tabloda belirtilen kıstaslar üzerinden "2000 Genel Tarım Sigortası Fonu Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü" kuralları çerçevesinde, tazmin edilmelerine karar verdi” denildi.

Buna göre, bir günlük buzağı için 3 bin 300 TL; büyükbaş hayvanlar için kilosu başına 38 TL; küçükbaş hayvanlar için kilosu başına 40 TL; bir günden büyük altı aylıktan küçük buzağı için 4 bin 500 TL; altı aylıktan büyük 12 aylıktan küçük buzağı için 9 bin 500 TL; damızlık dişi sığır için 25 bin TL; damızlık koyun için 4 bin TL; 3 aylığa kadar olan kuzu için bin 500 TL ve 3 ile 6 aylık arası olan kuzu için 2 bin 600 TL ödenecek.

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