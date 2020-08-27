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Hayvanlarla cinsi münasebet

Girne’de meydana gelen hayvanlarla cinsi münasebet, müstehcen teşhir ve namus ve ahlaka aykırı harekette bulunma suçlarından tutuklanan Ahmet Gül mahkemeye çıkarıldı.

27 Ağustos 2020 Perşembe 16:47
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Hayvanlarla cinsi münasebet

Girne’de meydana gelen hayvanlarla cinsi münasebet, müstehcen teşhir ve namus ve ahlaka aykırı harekette bulunma suçlarından tutuklanan Ahmet Gül mahkemeye çıkarıldı.
 
Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Mustafa Yanaroğlu, zanlı Ahmet Gül’ün Girne’de meydana gelen hayvanlarla cinsi münasebet, müstehcen teşir ve namus ve ahlaka aykırı harekette bulunma suçlarından tutuklandığını belirtti.  

Yanaroğlu, 24.8.2020 tarihinde saat 08.00 sıralarında Girne’de Bir apartmanın altında tel kafes içerisinde muhafaza edilen labrador cinsi köpeğe cinsel organını telden içeriye uzatıp, hayvanlarla cinsi münasebet, müstehcen teşhir ve namus ve ahlaka aykırı harekette bulunduğunu söyledi.

Polis memuru Yanaroğlu, zanlının aynı gün tutuklandığını, çevredeki kişilerden ifade aldıklarını belirtti. Yanaroğlu, zanlının daha önceden de evin içerisinde dışardaki insanların görebileceği şekilde çıplak gezdiğine dair ifade aldıklarını açıkladı.

Yanaroğlu, zanlının köpeğe karşı yaptığı hareket esnasında yaşananlarla ilgili kamera kaydı olduğunu ifade etti. Polis memuru Mustafa Yanaroğlu, soruşturmanın bittiğini, zanlının ülkede çalışma izniyle bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme iki kefilin 150’şer bin TL kefalet senedi imza etmesi, zanlının 5 bin nakdi teminat yatırması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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