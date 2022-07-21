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Hayvanseverlere saldırıda bulunanlara yasal işlem!

Güzelyurt Hayvanları Koruma Derneği, sokak hayvanlarına yardım eden kişilerin uğradığı sözlü ve fiziki saldırılarla ilgili yasal yollara başvurulması yönünde karar aldıklarını duyurdu.

21 Temmuz 2022 Perşembe 20:44
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Hayvanseverlere saldırıda bulunanlara yasal işlem!
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Güzelyurt Hayvanları Koruma Derneği, sokak hayvanlarına yardım eden kişilerin sözlü veya fiziki saldırılara maruz kalması durumunda kişilerin 0533 831 62 30 numaralı telefondan derneğe başvurmaları çağrısında bulundu.

DERNEĞE BAŞVURU YAPILABİLECEK

Dernek’ten yapılan açıklamada, sokakta yaşayan kimsesiz hayvanlara sahip çıkan ve karınlarını doyuran insanlara karşı yapılan tacizlere karşı önlem alınması gerektiği kaydedildi; sahipsiz hayvanlara vicdanen yardım eden vatandaşların sıklıkla tacize uğradığı; bölge sakinleri tarafından küfür, hakaret, tehdit ve benzeri rahatsızlığa maruz kaldıkları belirtildi.

Açıklamada, “Geçtiğimiz gün polise de yansıyan olayda, bir vatandaşın sokak hayvanlarının karnını doyurduğu için sözlü saldırıya uğradığı bilgisi derneğe ulaşırken; dün de yine Kalkanlı’da sahipsiz hayvanlar nedeniyle sözlü saldırı ve taciz olayı yaşandı” denildi.

Böylelikle merhameti nedeniyle sahipsiz hayvanlara yardım eden kişilerin, vicdansız şahıslar tarafından ezilmesinin önüne geçileceği kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:
Güzelyurt Hayvanları Koruma DerneğiSokak Hayvanları
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