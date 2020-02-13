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HAZİNE SEN, Hükümeti Asgari Ücret Konusunda Verdiği Kararı Yeniden Gözden Geçirmeye Davet Etti

Hazine Çalışanları Sendikası (Hazine-Sen) Başkanı Sezai Emre, asgari ücret konusunda hükümeti verdiği kararı bir kez daha gözden geçirmeye ve emekçilerin insanca yaşayabileceği asgari ücreti 1 Ocak’tan itibaren geçerli olacak şekilde yeniden belirlemeye davet etti.

13 Şubat 2020 Perşembe 14:24
HAZİNE SEN, Hükümeti Asgari Ücret Konusunda Verdiği Kararı Yeniden Gözden Geçirmeye Davet Etti
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Emre yaptığı yazılı açıklamada, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından saptanan yeni asgari ücretin günün hayat koşullarıyla bağdaşmadığını belirterek, 3 bin 600 TL’nin, asgari ücretle çalışan emekçilerin açlık ve yoksulluk içinde yaşamasına neden olacağını kaydetti.

“ÖZEL SEKTÖRDE SENDİKALAŞMA ZORUNLU HALE GELMELİ”

“Hükümetin sermaye ile el ele verip belirlediği bu asgari ücret İstatistik Kurumu tarafından açıklanan ve inandırıcı olmayan hayat pahalılığının üstünde olduğu söylense de halkın yaşadığı gerçek enflasyonun altında kalmıştır. Hükümet açıklanan yeni asgari ücretle bir kez daha çalışan emekçinin yanında değil sermayenin yanında yer almıştır” diyen Emre, asgari ücretin belirlenmesine ek olarak özel sektörde sendikalaşmanın zorunlu hale gelmesi için gerekli düzenlemeler yapılarak, çalışanların hak ve çıkarlarının korunması gerektiğini vurguladı.

Çalışanların sivil örgütlenmesi bağlamında sendikalaşmanın, kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınmasını, vergilerin doğru ve zamanında toplanmasını sağlayacağını anlatan Emre, “Modern toplumlarda olduğu gibi sendikalaşma çalışanlara fayda sağlamak yanında ülke ekonomisine de katkılar sağlayacaktır. Kaliteli sendikalaşmanın özel sektöre de yaygınlaşmasından kaçınmak, çalışanların ve ülkemizin çıkarlarına ters düşmektedir” görüşünü belirtti.

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HAZİNE SEN
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