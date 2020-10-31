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Hazine ve Muhasebe Dairesi Pazartesi Normal Çalışma Sitemine Başlıyor

Maliye Bakanlığı, Hazine ve Muhasebe Dairesi’nin karantinadaki personelinin PCR testlerinin negatif çıktı ve Pazartesi sabahı mesaiye başlayacaklarını açıkladı.

31 Ekim 2020 Cumartesi 12:05
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Hazine ve Muhasebe Dairesi Pazartesi Normal Çalışma Sitemine Başlıyor

Maliye Bakanlığı, Hazine ve Muhasebe Dairesi’nin karantinadaki personelinin PCR testlerinin negatif çıktı ve Pazartesi sabahı mesaiye başlayacaklarını açıkladı.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, konuyla ilgili açıklamasında, bakanlığı bünyesindeki Hazine ve Muhasebe Dairesi’nde saptanan Covid 19 vakalarının temaslılarının karantina sürecinin tamamlandığını duyurdu. 

Amcaoğlu, temaslı olarak karantinaya alınan tüm çalışanlara geçtiğimiz Cuma günü PCR testi yapıldığını ve sonuçlarının negatif çıktığını söyledi. 

Olgun Amcaoğlu, Hazine ve Muhasebe Dairesi’nde dezenfektasyon işlemlerinin yapıldığını, Pazartesi sabahı itibariyle normal çalışma sistemine başlanacağını belirtti. 

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