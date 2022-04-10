“Haziran ayı itibariyle kayıt almayı hedefliyoruz”

Milli Eğitim Bakanlığı ile Yonpaş Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi arasında imzalanan protokol kapsamında geçtiğimiz yıl Eylül ayında Gazimağusa’da temeli atılan Yonpaş Metin Derinel Lisesi’nin inşaatı hızla ilerliyor.

İki bloktan oluşacak ve 700 öğrenciye eğitim yuvası olacak okul binasında, 28 sınıf, 4 laboratuvar, 250 kişilik konferans salonu, 2 suni çim saha, 1 basketbol sahası, soyunma odaları, kafeterya ve idari birim odaları yer alacak.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yapımı devam eden Yonpaş Metin Derinel Lisesi inşaatını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Gazimağusa bölgesinin yıllardır bir liseye ihtiyaç duyduğunu belirten Çavuşoğlu, Yonpaş Metin Derinel Lisesi’nin tamamlanmasıyla bölgede yaşanan yoğunluğun azalacağını söyledi.

Çağdaş ve modern bir okulun eğitime kazandırılacağına vurgu yapan Çavuşoğlu, yeni okula Haziran ayından itibaren kayıt almayı hedeflediklerini dile getirdi.

Okulun en ince detayına kadar düşünülerek tasarlandığını belirten Çavuşoğlu, “Bu Projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkesi kutluyorum. Ülkemiz için çok değerli ve önemli bir eserin eğitim camiamıza kazandırılması bizleri mutlu ediyor. Yonpaş Metin Derinel Lisesi her türlü fiziki ve teknolojik altyapısı düşünülerek tasarlanmış günümüz koşullarına uygun bir okul olacak.” dedi.

Kamu özel işbirliğinin önemine de dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu, “Eğitime yaptıkları bu yatırım ile geleceğimize sahip çıkan Derinel ailesine ne kadar teşekkür etsem azdır. Yeni okulumuzun ülkemize ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını temenni ederim.” diyerek sözlerine son verdi.