Künye
Kıbrıs 12
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kaçakları beklerken polise yakalandılar
Kaçakları beklerken polise yakalandılar
Ev değil uyuşturucu yuvası!
Ev değil uyuşturucu yuvası!
Lokmacı Sınır Kapısında uyuşturucuyla yakalandı
Lokmacı Sınır Kapısında uyuşturucuyla yakalandı
İkinci kez aynı suçtan yakalandı
İkinci kez aynı suçtan yakalandı
Kendisinden ayrıldığı gerekçesiyle kız arkadaşını öldürmekle tehdit etti
Kendisinden ayrıldığı gerekçesiyle kız arkadaşını...

"Haziran’daki seçimlere 13 belediyeyle gireceğiz”

İçişleri Bakanı Ünal Üstel, “Belediyeler Reformu” konusunda konuştu, "Kimsenin Toplu İş Sözleşmesi (TİS) hakkı elinden alınmıyor... Ama siyaset ve popülizm yaparak insanların aklını karıştırmaya çalışıyorlar" dedi.

22 Mart 2022 Salı 12:02
569 Okunma
"Haziran’daki seçimlere 13 belediyeyle gireceğiz”
banner108

İçişleri Bakanı Ünal Üstel, Kıbrıs Postası WEB TV’de Gökhan Altıner’in sunduğu “Sabah Postası” programına telefonla bağlanarak, “ Belediyeler Reformu” konusunda açıklamalarda bulundu.

Belediyelerle ilgili reform konusunun 2009 yılından bu yana çalışıldığını ifade eden Üstel, “ 2022’ye geldik, aynı yerde sayıyoruz. 3 CTP’li, 2 UBP’li ve iki dönem de HP’li bakanların çalıştığı bir konudan bahsediyoruz. Şimdi ben göreve geldim, bu yasayı aldım ve tüm çalışmalarla harmanladım” dedi.

Reform üzerinde çalışan herkesten görüş aldığını söyleyen Üstel, “Partilerden temsilciler stedim, nereden nereye geldiğimizi anlattım” diyerek, belediyelerin sayısının 13’e düşürülmesi noktasında kriterler belirlediklerini belirtti:

“Birinci kriter nüfus, ikinci kriter yüz ölçümü. Bunları göz önünde bulundurduk. Bu kriterler, geçmiş siyasi partilerin de onay verdiği kriterler.”

“Cesur bir adım atıyoruz” diyen Üstel, “Bu adımı atarken kimsenin burnunun kanamamasına dikkat ediyoruz. Kimsenin Toplu İş Sözleşmesi (TİS) hakkı elinden alınmıyor. Bir belediye birleşirken, birleştirilen belediyenin hizmet binası aynı şekilde çalışmaya devam edecek. Çalışanların TİS hakları, yeni birleştirilmiş belediyeye geçecek” dedi.

“Ama siyaset ve popülizm yaparak insanların aklını karıştırmaya çalışıyorlar” diyen Üstel, “Kesinlikle öyle bir şey yok. Yasa ortada” şeklinde konuştu.

“Biz Haziran’daki seçimlere 13 belediyeyle gireceğiz” diyen Üstel, muhalefetin destek çıkmayı talep etmesi halinde, 2022 yılı sonuna kadar seçimin yapılması şartıyla reformu birlikte çalışıp geçirebileceklerini de kaydetti.

Kaynak: Kıbrıs Postası

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
170 Milyon TL'lik ilaç ihalesine çıkıldı!
170 Milyon TL'lik ilaç ihalesine çıkıldı!
KKTC’de Covid-19’dan bir ölüm daha
KKTC’de Covid-19’dan bir ölüm daha
Tuzluca köyünde hırsızlık
Tuzluca köyünde hırsızlık










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim