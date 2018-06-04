Haznedaroğlu: "Dahlameroğlu, sporcuları küstürdü, yolsuzluk yaptı"

Kıbrıs Postası'ndan Cansu Yarışan'ın haberine göre, 1996 yılından beri vücut geliştirme alanında önemli başarılara imza atmış olan ve vücut geliştirme alanında birçok sporcuya antrenörlük yapan Yasin Haznedaroğlu, KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu Başkanı Ali Dahlameroğlu’nun haksız uygulamaları nedeniyle vücut geliştirme alanında kendini geliştirmek isteyen sporcuları, spora küstürdüğünü söyledi.

“KKTC SPORCULARI ADİL OLMAYAN BİR SİSTEMDE YARIŞIYORDU”

KKTC’de dünya çapında birçok uluslararası vücut geliştirme alanında yarışmaya katılan, başarılar elde eden, aynı zamanda vücut geliştirme alanında antrenörlük yaparak başarılı sporcular yetiştiren Yasin Haznedaroğlu, uzun zamandır yaşanan zorluklar nedeniyle yarışmalara katılmadığını söyledi. Ülkemizde vücut geliştirme alanında uluslararası yarışmalara katılmak için birçok aşamayı aşmak gerektiğini ve bunun da sporculara zorluklar yaşattığını kaydeden Haznedaroğlu, yarışma düzenleyen uluslararası şirketlerin sistemdeki aksaklıkları fark etmesiyle, ferdi başvuruların kabul edilmesinin sağladığı kolaylık sayesinde yeniden yarışmalara katılma isteği olduğunu söyledi. KKTC sporcularının uluslararası yarışmalara katılması için öncelikle TC Milli Takımı’na kabul edilmesi şartının yeni sistem ile ortadan kalktığını ve uygulamayla ülkedeki sporcuların önünün açıldığını dile getiren Haznedaroğlu, eski sistemde yaşanan zorlukları şöyle anlattı:

“Vücut geliştirme alanında çalışmaya 1996 yılında başladım. Şimdiye kadar 12 yarışmada derecem var. Ancak uzun zamandır yarışmıyorum. Yarışmama sebebim uluslararası yarışmalara katılma zorluğuydu. Çünkü KKTC’den katılacak yarışmacıların TC Milli Takımı’na girmesi gerekiyordu. TC Milli Takımı’nın ise doping olarak adlandırdığı ilaç takviyesi konusunda titiz bir uygulaması var. Ancak dünya çapında yarışan yarışmacılar için böyle bir uygulama yok. Yani siz hiçbir ilaç takviyesi almadan TC Milli Takımı’na girmeye hak kazanırsınız, ancak dünyanın her yerinde vücut geliştirme yarışına katılanların tümü belli bir miktarda doping alıyor. Ve TC’nin uygulaması sonucunda adil olmayan bir yarışmada yarışıyoruz. Yarışma düzenleyen uluslararası şirketler uygulamadaki aksaklığı fark edince şu anda yeni bir katılım uygulamasını hayata geçirdi”

“FERDİ KATILIMIN KABUL EDİLMESİYLE KKTC’DE BİRÇOK SPORCUNUN ÖNÜ AÇILDI”

IFBB MPC adı altında düzenlenen yarışmalarda ferdi katılımın kabul edildiği yeni sistemle tüm sporcuların önünün açıldığını ve dünya çapında yarışma imkanı sağladığını belirten Haznedaroğlu, KKTC’deki sporcuların hiçbir engel olmaksızın elde ettiği ferdi başarılarla ve kendi ülkeleri adı altında Olimpia yarışmalarına katılabileceğini belirterek, “Ben şahsen IFBB tarafından düzenlenen yarışmaları ciddiye alıyorum. Benim için en önemli başarı burada sağlanır. Burada elde edilen başarı sonucunda vücut geliştirme alanında profesyonel kart alınarak Olimpia’ya katılabiliriz. KKTC için uygulanan adil olmayan yani ‘saçma’ sistemin değişmesiyle birçok sporcunun önü açıldı” şeklinde konuştu.

“BAŞKAN, BİREYSEL VE EGOSAL ÇIKARLARI ÇERÇEVESİNDE FEDERASYONU YÖNETİYOR”

Uluslararası alanda aşılan sorunların vücut geliştirme alanında yeni olanaklar sağladığını belirten Haznedaroğlu, sporcular arasında haksız uygulamalar ve yolsuzluklar yaptığını iddia ettiği KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu Başkanı Ali Dahlameroğlu’nun kendilerine engel olduğunu belirterek, sporcuları küstürmesinin aşılması gereken bir diğer engel olduğunu da sözlerine ekledi. Dahlameroğlu’nun birçok sporcuya özel olaylar nedeniyle ceza uyguladığını ve uygulanan cezaların adil bir düzende olmadığını belirterek, kendi tarafında duran kişilere destek verdiğini iddia etti ve şöyle konuştu:

“Bu başkanıyla başarılı sporcuların, hak ettiği yerde olması çok zor. Benim federasyonla bir derdim yok ancak başkan yıllardır federasyonu bireysel ve egosal çıkarları çerçevesinde yönetiyor. Sporcuların ve antrenörlerin özel ilişkileri ile hareket ederek ceza uyguluyor. Kendisine ters düşen kişilerle ilişki kuran, çalışan sporcuları cezalandırarak yarışmalara katılmalarına engel oluyor”

“BAŞARILI SPORCULARIN ÖNÜNÜ KESTİ, SPORCULARI KÜSTÜRDÜ, YOLSUZLUK YAPTI”

Federasyonun ceza kurulu olmadığını ve Başkan Ali Dahlameroğlu’nun kendisine biat etmeyen sporcuların ve antrenörlerin önünü kestiğini iddia eden Haznedaroğlu, başkanın tavrı nedeniyle birçok sporcuyu küstürdüğünü kaydederek, Dahlameroğlu hakkında yolsuzluk iddiaları olduğunu da söyledi. Spor Dairesi’ne Dahlameroğlu hakkında şikayetlerini bildirdiklerini belirten Haznedaroğlu, Sami Hamidi, Cevat Yıldız gibi uluslararası alanda yarışmış ve birçok başarı elde etmiş sporcunun bile önünü kestiğini ve uluslararası alanda düzenlenen yarışmalara formda olmayan sporcuları götürdüğünü söyledi. Başkan Dahlameroğlu’nun, kendisiyle sosyal medyada yaptığı paylaşımda TC Milli Takımı’nın adil olmayan sistemini eleştirmesi nedeniyle kişisel sorunları olduğunu iddia eden Haznedaroğlu, “Benim şu anda antrenörlüğünü yaptığım başarılı isimler olan Temel Torlak, Mike Hulusi, Ali Şonya ve Necati Simitçioğlu’nu hiçbir yarışmaya davet etmiyor. Hatta birçok sporcuya federasyon adı dışında biri adına yarışmaya katılmayacağıyla ilgili kâğıt imzalatıyor. Bu nedenle bizler kendi maddi olanaklarımız çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sami Hamidi, Cevat Yıldız gibi uluslararası alanda başarı kazanmış değerli sporcularımızı bile kafasına göre yaptığı uygulamalar nedeniyle küstürdü. Ülkemizde yapılan uluslararası yarışmalarda bile ülkemizdeki sporcular derece kazanamıyor. Ayrıca federasyonda 1 milyon TL’ye yakın bir açık var. Bünyesine geçirmiş diyorlar, öyle iddialar var, olayın Sayıştay’da olduğu söyleniyor. Yargının suçlu olduğunu ispatlaması lazım. Basına herhangi bir açıklama da beyan etmedi bu nedenle zan altında. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz.Bir önceki hükümet döneminde görevden alınacaktı. Ancak şu andaki durum nedir bilmiyorum. Spor Dairesi’ne şikayet ettik. Bir tane bile yarışmacıyı ‘yarıştırmam’ derse,Spor Dairesi gereğini yapacağını söyledi” şeklinde konuştu.

“BİZ NEDEN DEVLETİMİZİN İMKANLARINDAN YARARLANAMIYORUZ?"

Federasyonun adil olmayan uygulamaları nedeniyle yıllardır mücadele verdiklerini dile getiren Haznedaroğlu, federasyonun belli sporcular dışında, kendi kişisel sorunları olan spor salonları ve antrenörlerle çalışan sporculara hiçbir maddi destek de sağlamadığını belirterek, “Federasyonun ceza kurulu yok. Yıllarca mücadele verdik. Ben federasyona düşman değilim, başkanın yaptığı haksızlık ve kafasına göre yaptığı uygulamalara karşıyım. Kendi çevresindekilere elma şekeri verip susturuyor. Halka açık bir yarışmaya benim girmem yasak diye haber gönderdiler. Ancak herhangi bir ceza kurulu yok. Yasal ceza evrakı yok. Ceza almak için de disiplin suçu gerekiyor. Kendi kafasına göre uzaklaştırıyor. Ancak şu an bizi ilgilendirmiyor. Fakat biz neden devletimizin imkanlarından yararlanamıyoruz? Kendi ülkemizdeki yarışmalara neden katılamıyoruz?Ceza almak için disiplin suçu işlemeli, özel hayatlara müdahale ederek ceza veriyor. Bünyesinde barındırdığı kişiler sahte streoid satıyor. Eczacılık yasasına aykırı, kaçak tırlarla getirip satıyorlar. Bu adamlar şu anda federasyonda görevli. Bu haksızlıklara ve yolsuzluklara neden göz yumuluyor?” dedi.