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Hedef her alanda işbirliğini geliştirmek

Başbakan Özgürgün, Türkiye’nin ülkeye her alanda özellikle altyapı anlamında önemli katkılar sağladığını söyleyerek, KKTC’ye Su Projesi’nin adanın kaderini değiştireceğini belirtti...

27 Eylül 2017 Çarşamba 17:10
Hedef her alanda işbirliğini geliştirmek

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Türkiye’nin ülkeye her alanda özellikle altyapı anlamında önemli katkılar sağladığını söyleyerek, KKTC’ye Su Projesi’nin adanın kaderini değiştireceğini belirtti.

Özgürgün, Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Başkanı Ali Yücelen ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kabulde, Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun da hazır bulundu.

TÜGİAD Başkanı Ali Yücelen, dernekle ilgili bilgi verdi.

Kıbrıs’ta yatırım potansiyeli olan işadamları adaya getirdiklerini söyleyen Yücelen, yatırım ortamını incelediklerini belirtti.

Yücelen, adaya nasıl katkı yapabileceklerini değerlendireceklerini söyledi.

Başbakan Hüseyin Özgürgün de Anavatan Türkiye ile her alanda işbirliğinin geliştirilmesi hedefinde olduklarını kaydetti.

Türkiye’nin ülkeye her alanda özellikle altyapı anlamında katkılar sağladığını dile getiren Özgürgün, Türkiye’den KKTC’ye Su Projesi’nin adanın kaderini değiştireceğini belirtti.

Adaya yapılacak her türlü yatırım ve işbirliğini değerli bulduklarına işaret eden Özgürgün, “Kıbrıs sorunu çözümlenemiyor diye ekonominin gelişmesini geri plana atamayız” dedi.

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