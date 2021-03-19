“Hedef, Üreten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti…”

Yazıda, 3 Mart 2021 tarihinde Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Başbakan Ersan Saner arasında imzalanan 2021 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’nda, Güvercinlik Organize Sanayi Bölgesi 2’nci ve 3’üncü etap yapımı ile diğer organize sanayi bölgelerinin altyapı yatırımlarına kaynak ayrıldığı ve Anlaşma eki 2021 Eylem Planı’nda mevcut Organize Sanayi Bölgeleri Yasası’nın; bu bölgelerin yönetim, denetim ve işletmesinin etkinliğinin artıracak şekilde reforme edilmesi maddesinin bulunduğu belirtildi.

Yazıda, söz konusu çalışmalarla ilgili olarak incelemeler ve karşılıklı teknik çalışmalar yapmak üzere Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ve beraberindeki heyetin 17-18 Mart tarihleri arasında KKTC’ye ziyarette bulundukları anımsatıldı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’nin internet sitesindeki yazıda şu bilgiler verildi:

“Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız ve beraberindeki heyet ilk olarak Lefkoşa Büyükelçimiz ile görüşerek ziyaret gündemiyle ilgili genel değerlendirmeler yapılmıştır. Bakan Yardımcımız ve heyeti 2 günlük ziyaret kapsamında, Başbakan Ersan Saner, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ile Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası başta olmak üzere çeşitli sivil toplum örgütleri ile görüşmüşlerdir. Heyet ayrıca, Lefkoşa, Gazimağusa ve Güvercinlik’te çeşitli alanlarda faaliyet gösteren birçok sanayi tesislerini ziyaret ederken, Güvercinlik’te yapılacak büyük sanayi bölgesini ise uzmanlarla birlikte yerinde incelemiştir. Temas ve ziyaretler sırasında, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı üst düzey bürokratları hazır bulunmuşlardır.”



Yazıda; gerçekleştirilen görüşmelerde, Türkiye Cumhuriyeti olarak organize sanayi bölgelerine yönelik mevzuat çalışmalarına sağlanan teknik destekler ile Güvercinlik Organize Sanayi Bölgesi 2’nci ve 3’üncü etap ve mevcut organize sanayi bölgelerinin altyapı yatırımlarına sağlanan ve sağlanacak desteklerin KKTC ekonomisine önemli katma değer oluşturacağı ve “Üreten KKTC”ye yönelik önemli bir adım olacağının öne çıktığı vurgulandı.



Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’nin internet sitesindeki yazıda, 2021 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’nda, sanayi ve ticaret sektöründe, Güvercinlik Organize Sanayi Bölgesi 2. ve 3. etap yapımına 32 milyon TL dahil olmak üzere 12 proje ve faaliyete toplam 113 milyon TL kaynak ayrıldığı bilgisi de aktarıldı.





