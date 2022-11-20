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"Hedefimiz çocuk hakları bakımından dünyaya örnek bir noktaya ulaşmak"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, hedeflerinin çocuk hakları bakımından dünyaya örnek bir noktaya en erken bir zamanda ulaşmak olduğunu söyledi.

20 Kasım 2022 Pazar 16:31
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"Hedefimiz çocuk hakları bakımından dünyaya örnek bir noktaya ulaşmak"



Taçoy, Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, dünyada yaşanan olumsuzluklardan en fazla çocukların etkilenmekte olduğunun altını çizdi.

Bakan Taçoy, temeli 15 Kasım'da atılan Sevgi Evi projesinin 23 Nisan 2023’te tamamlanmasını beklediklerini, buranın tamamlanmasıyla Çağlayan Çocuk Yuvası'ndaki çocukların buraya taşınacağını açıkladı.

Dünyanın bazı yerlerinde çocuklar için yaşanılası bir ortam bulunmadığını ifade eden Taçoy, “Savaşlar, ekonomik krizler, kıtlık ve salgın hastalıklar gibi faktörlerin başı çektiği olumsuzluklardan en fazla etkilenenler ne yazık ki hep çocuklar olmaktadır” dedi.

 

KKTC’nin çocuk hakları bakımından göreceli olarak daha iyi bir durumda olduğunu ifade eden Taçoy, şunları kaydetti:

“Ancak bu yeterli değildir. Tüm çocukların akranları ile eşit hak ve imkanlara sahip olduğu bir ülke yaratmak zorundayız. Bu elbette toplumdaki her bireyin görev ve sorumluluğudur. Ancak en büyük sorumluluk devlete ve devlet yapısı içerisinde de en büyük görev Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na düşmektedir. 

Bakanlık görevini devraldığım günden bugüne, bu görev ve sorumlulukla hareket etmekteyim. Bu konuda en büyük sıkıntının yaşandığı yer olan çocuk yurdu konusunda reform niteliğinde adımlar atmış olmanın verdiği umutla geleceğe bakmanın huzuru içerisindeyim.

 

Devlet koruması altındaki farklı yaşlardaki çocuklara ev ortamında yaşamlarını sürdürme imkanı sağlamak amacıyla uygulamaya konacak 'Sevgi Evi Projesi'nin temelini 15 Kasım’da, cumhuriyetimizin 39’uncu kuruluş yıl dönümünde attık.

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı işbirliğinde hayata geçecek olan ve 75 oda, kütüphane, çalışma eğitim aktivite salonu, mutfak, yemekhane, spor imkanı içerecek proje ile devlet koruması altındaki çocuklara ev ortamında bir yaşam sunulacak. Önümüzdeki yıl 23 Nisan’da imarın tamamlanmasının ardından Çağlayan Çocuk Yuvası’ndaki çocuklarımızı buraya taşıyacağız. 

Anahtar Kelimeler:
Hasan TaçoyÇalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı
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