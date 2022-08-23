"Hedefimiz kendi ayakları üzerinde durabilen bir mali yapı oluşturmak"

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili, Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı Özdemir Berova, BRT ekranlarında açıklamalarda bulundu.

Berova, Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı’nın Meclis Genel Kurulu’na sevk edildiğine de işaret ederek, tasarının yarın görüşüleceğini belirtti.

Yerel seçimlere çok kısa bir süre kaldığını da aktaran Berova, hangi belediyelerde seçime gidilebileceğini belirlemek amacıyla bu tasarının Meclis’ten geçmesi gerektiğini belirtti

Berova, yasa tasarısının hayata geçmesiyle, belediyelerde halihazırda görev yapmakta olan hiçbir personelin özlük haklarında hak mahrumiyeti yaşanmayacağının altını çizdi.

"HEDEFİMİZ KENDİ AYAKLARI ÜZERİNDE DURABİLEN BİR MALİ YAPI OLUŞTURMAK"

51/95 sayılı Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı üzerindeki görüşmelerin devam ettiği bilgisini de veren Berova, bu tasarının da 5-6 toplantı sonrasında Meclis’e sevk edilebilecek duruma geleceğini dile getirdi.

“Hedefimiz belediyelerin kendi ayakları üzerinde durabileceği bir mali yapı oluşturmaktır” diyen Berova, önümüzdeki süreçte belediyelerin şeffaf ve hesap verebilirlik ilkesiyle çalışmasını öngördüklerini ifade etti.

"SENDİKALARIN İDDİALARI ASILSIZ"

Dev-İş, BES ve Mağusa Türk Genel-İş’in yarınki eylemine de işaret eden Berova, sendikaların komitede yapılan çalışmaları yakından takip etmelerine rağmen eylem davranışı içerisine girdiğini belirterek, "Böyle bir eylem içerisinde olduklarını üzülerek duydum..." dedi, sendikaların iddialarının da asılsız olduğunu aktardı.

Hedeflerinin sürdürülebilir bir yapı olduğunu ifade eden Berova, başarıya ulaşacaklarına inandığını dile getirdi, “Önümüzdeki dönemlerde ortaya bazı kaygılar çıkabilir, biz bu kaygıları gidermeye hazırız” şeklinde konuştu.

Berova, muhalefetin tepkilerine de değinirken, “Muhalefet siyaset yapıyor, temenni ederim ki ortaya koydukları muhalif tutum saygı çerçevesinde gerçekleşir” dedi.