Lefkoşa’nın sevilen ismi Hediye Gülercan bugün hayata veda etti.
Gülercan’ın cenazesi yarın saat 10:00’da İsmail safa camisinde kılınacak cenaze namazının ardından Lefkoşa Mezarlığına defnedilecek.
Eski GİAD Başkanı ve Valide Hanım Konağı işletmecisi Cemal Gülercan’ın babaannesi Hediye Gülercan yaşamını yitirdi.
Lefkoşa’nın sevilen ismi Hediye Gülercan bugün hayata veda etti.
Gülercan’ın cenazesi yarın saat 10:00’da İsmail safa camisinde kılınacak cenaze namazının ardından Lefkoşa Mezarlığına defnedilecek.