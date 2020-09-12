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Hediye Gülercan yaşamını yitirdi

Eski GİAD Başkanı ve Valide Hanım Konağı işletmecisi Cemal Gülercan’ın babaannesi Hediye Gülercan yaşamını yitirdi.

12 Eylül 2020 Cumartesi 16:37
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Hediye Gülercan yaşamını yitirdi

Lefkoşa’nın sevilen ismi Hediye Gülercan bugün hayata veda etti.

Gülercan’ın cenazesi yarın saat 10:00’da İsmail safa camisinde kılınacak cenaze namazının ardından Lefkoşa Mezarlığına defnedilecek.

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