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Hekimler bugün eylem yapacak

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) tarafından yapılan açıklamada, yurttaşların ücretsiz, nitelikli ve eşit kamusal sağlık hizmetine olan ihtiyacının gün geçtikçe arttığı, buna karşın kamu sağlık merkezlerine yıllar içerisinde gereken yatırımların yapılmadığı kaydedildi.

25 Mart 2021 Perşembe 09:10
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Hekimler bugün eylem yapacak

Boş hekim kadrosu olmasına rağmen doktorların iş güvencesiz çalıştırıldığı savunulan açıklamada, sorunlara çözüm bulmak amacıyla 09.00-12.00 saatleri arasında Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde poliklinik hizmetleri verilmeyeceği kaydedildi.

Acil Servis, Acil Durum Hastanesi, Onkoloji, Hemodiyaliz, Thalassaemia, 112, Yoğun Bakım,  ameliyathane ve yatan hasta hizmetlerinin devam edeceği ifade edilen açıklamada somut adımlar atılmaması durumunda eylemlilik sürecinin artırılacağı belirtildi.
        
        
 

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