Hekimler bugün eylem yapacak

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) tarafından yapılan açıklamada, yurttaşların ücretsiz, nitelikli ve eşit kamusal sağlık hizmetine olan ihtiyacının gün geçtikçe arttığı, buna karşın kamu sağlık merkezlerine yıllar içerisinde gereken yatırımların yapılmadığı kaydedildi.