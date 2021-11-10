"Helikopter gelmezse felaket olacak"

Esentepe köy girişindeki makilik alanda yangın çıktı. Yangına itfaiye, sivil savunma ve iş araçları müdahale ediyor.
Yenidüzen gazetesine konuşan Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan “Helikopterin gelmesini umut ediyoruz. Eğer helikopter gelmezse büyük bir felaket olacak” dedi. Yardım çağrısı yapan Erdoğan tankeri bulunanların bölgeye gelmesini istedi.
Elektrik tellerinden çıktığı düşünülen yangının ormanlık araziye doğru hızla yayıldığını anlatan Erdoğan “Umarım erken zamanda kontrol altına alınır” dedi.
Kaynak : Yenidüzen