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Hellim dosyası yeni Avrupa Komisyonu'na kaldı

Güney Kıbrıs’ın hellimin, “Menşe İsmi Korumalı Ürün” (P.O.P) olarak patentinin alınması için beş yıl önce yaptığı başvurunun incelenmesinin yeni Avrupa Komisyonu’na kaldığı belirtildi.

16 Aralık 2019 Pazartesi 13:04
Hellim dosyası yeni Avrupa Komisyonu'na kaldı

Güney Kıbrıs’ın hellimin, “Menşe İsmi Korumalı Ürün” (P.O.P) olarak patentinin alınması için beş yıl önce yaptığı başvurunun incelenmesinin yeni Avrupa Komisyonu’na kaldığı belirtildi. 
Haravgi gazetesi, “Hellim Dosyası Yeni Komisyon’da” başlıklı haberinde, Güney Kıbrıs’ın hellim dosyasını, Avrupa Komisyonu’na sunmasının ardından beş yıl geçtiğini belirterek, hellim dosyasının, yeni Avrupa Komisyonu’na kaldığını yazdı.
Gazete, Rum hükümetinin, birkaç ay önce Jan Claude Juncker’in başkanlığını yaptığı Avrupa Komisyonu dönemi sona ermeden dosyanın onaylanacağı yönünde açıklama yaptığını anımsattı, ancak bunun gerçekleşmediğine, dosyanın yeni Komisyon’a kaldığına dikkati çekti.
Rum Tarım Bakanı Kostas Kadis’in, bu nedenden dolayı, yeni Avrupa Sağlık Komiseri Stella Kiriakidu ile bir araya gelerek “hellim” dosyası konusunu ele alacağını belirten gazete, Tarım Bakanı Kadis’in, konuya ilişkin herhangi bir çözümde, tüketicilerin sağlığının ve güvenliğinin hatta Rum Yönetimi için hassas olan konuların göz önünde bulundurulmamasının da mümkün olmadığı şeklinde görüşe sahip olduğunu kaydetti.
Hellimle ilgili bir başka sorunun, hellim doyası prototipini karşılaması için bu ürünün içerisinde olması gereken koyun-keçi süt oranları konusu olduğunu belirten gazete, ilgili bakanlığın, yıl sonuna kadar yeni bir talimatla bu oranın artırılmasının söz konusu olduğu yönündeki açıklamasına karşın bunun, beş yıldır durağanlık içerisinde olduğuna da dikkati çekti.
Talimatın, 2020 yılına uzatıldığını belirten gazete “hellim” dosyasında, ürünün içeriğinde olması gereken koyun-keçi sütü oranının yüzde 51 olduğunu, var olan düşük üretim nedeniyle, hedefin yerine getirilmesi amacıyla 2024 yılına kadar zaman takviminin belirlendiğini yazdı.

Anahtar Kelimeler:
Hellim
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