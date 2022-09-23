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Hellim konusunda oluşturulan iki toplumlu çalışma grubu bugün toplanıyor

Avrupa Komisyonu, “Halloumi/Hellim” konusunda oluşturulan gayri resmi çalışma grubunun ilk toplantısını bugün Lefkoşa ara bölgedeki Dayanışma Evi'nde yapacağını açıkladı.

23 Eylül 2022 Cuma 12:29
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Hellim konusunda oluşturulan iki toplumlu çalışma grubu bugün toplanıyor



Açıklamaya göre, toplantıda, “Halloumi/Hellim”in Menşe İsmi Korumalı Ürün (PDO) olarak tescilinin uygulanmasına ilişkin deneyimleri paylaşılacak ve iyi uygulamalarla ilgili görüş alışverişinde bulunulacak. İlk kez yapılacak gayri resmi çalışma grubu toplantılarına Avrupa Komisyonu başkanlık edecek.

Çalışma grubunun ilk toplantısına katılmak üzere adada bulunan Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Genel Müdürlüğü, Kaynaklar, Koordinasyon ve Yardım Programı Direktörü Judit Rózsa, açıklamasında “Bu, Kıbrıs'ı her iki toplum için ortak olan sorunları çözme yönünde bir adım daha yakınlaştıracak önemli bir katkı sağlayacaktır” dedi.

Çalışma grubu, Halloumi/Hellim PDO şartlarının uygulanmasına ilişkin iletişim platformu oluşturmak amacıyla Temmuz 2022'de kurulmuştu. Üretici ve çiftçi örgütlerinden oluşan çalışma grubunda, her iki toplum eşit şekilde temsil ediliyor.

Yapılacak olan toplantıların kayıtları, DG REFORM web sitesinde yayınlanacaktır.

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