Hellim tescil oylaması 26 Mart

Hellimin, Menşei Adı Korunmuş (PDO) ürün yapılması ve Güney Kıbrıs’a geçişinin sağlanması sürecinde, 26 Mart’ta Avrupa Komisyonunda komitede bir oylama yapılacağı kaydedildi.

Avrupa Komisyonundan edinilen bilgiye göre, Komisyonun hellimin PDO ürün olarak tescil edilmesi ile ilgili çalışmalarına 2015’de başladığı, süreç içerisinde ortaya konan itirazların detaylı bir şekilde incelendiği kaydedildi.

Komisyonun, hazırlanan tasarıyı üye ülkelerle paylaşma noktasında olduğu, 26 Mart’ta Kalite Komitesinde oylama yapılması için sürecin devam ettiği belirtildi.

PDO ile ilgili önerge, bir paket şeklinde, Avrupa Birliği Hijyen ve Gıda Güvenliği Standartlarına tamamen uyumlu bir şekilde imal edilmesi halinde, hellimin Güney Kıbrıs’a geçişini de içeriyor.