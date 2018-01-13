Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst’ün seçim kaybetmesi sonrasında sosyal medyada ‘Helvasını yaptılar’ şeklindeki haberlerin yayılması ve Güzelyurt milletvekili Dr.Ali Pilli’nin açıklama yapmasını zorunlu hale getirdi. Pilli, helva olayı ile ilgisinin olmadığını bildirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Pilli şöyle dedi:

“Sosyal medyada ve gazetelerde benim ve birkaç milletvekili seçilen arkadaşımın da içinde bulunduğu resmlerin yanına eklenen HELVA olayı, şahsımın asla tasvip etmedigi ve şık bulmadığım bir paylaşımdır. Orada bulunma sebebim seçmenlerimize teşekkür etmek amacı tasimakta idi. Ziyaretim sonrasi gelişen olaylar ve yaratilan algı, birçok UBPli gibi beni de rahatsiz etmistir. Dr Ali Pilli'yi tanıyan herkesin nasıl bir kisilik ve karaktere sahip olduğunu bildigi, ve böyle bir olaya dahil olmayacağı açıktır. Kamuoyu ile paylaşırım.”

Helva yapmak nereden çıktı?

UBP Gazimağusa milletvekili adayı Gürsel Uzun da sosyal medya hesabından paylaşım yaparak helva konusunu eleştirdi.

Uzun şöyle dedi:

Olanları anlamakta zorluk çekiyorum.. Görev verdiğimiz bir vekilden memnun olmadığımız için değiştirdik. Bu bir cezadır..

Helva yapmak nerden çıktı.. kaybettiği yetmedi mi bir döner bıçağı alıp gidip yattığı yerde dilim dilim doğrayın o da yetmezse ailesinde arkadaşlarına geçin... Nedir bu allah aşkına Kıbrıs insanı mı bunu yapan..

Ne zamandan beridir başkalarının acıları veya kayıpları üzerine kutlama yapmaya başladık.. Bizim kültürümüzde bu varmıydı yoksa sonradan kazandığımız bir özellik mi..İnsanlara verdiğimiz yaranın ötesinde partiye verilen zarar nerde nerde parti içi disiplin..

Yarın bir seçim olursa ona ailesine ve sevenlerine ihtiyacımız yok mu? Böyle mi büyük ve tek yürek olacağız? Sloganı yanlış mı anladım biriz derken sadece birileri için mi çalıştık?