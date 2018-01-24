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Hem arabada hem de evde esrar

Girne’de önceki gün devriye yapan bir polis ekibi tarafından park halindeki kiralık araçta polis uyuşturucu ele geçirdi. Tutuklanan Ürdün’lü Abusalah’ın evinde de arama yapıldı

24 Ocak 2018 Çarşamba 10:09
Hem arabada hem de evde esrar
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Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Girne’de devriye yapan bir polis ekibi, şüpheli olarak gördükleri Ürdün uyruklu zanlı Mohd K. N. Abusalah’ın kullanımında bulunan kiralık araç içerisinde yaptıkları aramada 1 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirdi.

Abusalah’ın evinde yapılan aramada ise yatak odasına gizlenmiş 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirilirken, dün Girne’de mahkemeye çıkarılan zanlı aleyhinde 3 günlük tutukluluk emri alındı.

Bir kişi aranıyor

Girne Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Yargıcı Mesut Mesutoğlu’nun huzurunda görüşülen duruşmada, Başsavcılık adına Savcı Mustafa Atakara, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mustafa Zor’u tanık olarak dinletti.

Zanlı Mohd K. N. Abusalah’ın “Hintkeneviri Türü Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu” suçlamasından tutuklu olduğunu belirten Mustafa Zor, zanlının gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini dile getirdi.

Zanlının tasarrufunda bulunan uyuşturucu maddeyi kimden aldığının henüz tespit edilemediğini dile getiren Zor, meseleyle ilgili aranan bir şahıs bunduğunu kaydederek, zanlının serbest kalması halinde soruşturmaya olumsuz etki edebileceğini vurguladı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, tahkikatın salimen yürütülebilmesine olanak sağlamak amacıyla zanlının 3 gün süreyle polis nezarethanesinde tutuklu kalmasına emir verdi.

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umit tekin 2018-01-24 13:39:27

Her daima belirtiriz ya buraya iyileri gelmez diye.

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