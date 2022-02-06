Künye
Kıbrıs 11
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
2 yıl sonra Ercan’dan çıkış yapmak isterken yakalandı
2 yıl sonra Ercan’dan çıkış...
Telefon hırsızı kaçak çıktı
Telefon hırsızı kaçak çıktı
Sahte Para ve Uyuşturucu Davası
Sahte Para ve Uyuşturucu Davası
İç çamaşırından uyuşturucu çıktı
İç çamaşırından uyuşturucu çıktı
Sahte PCR ile çıkış yapmak isterken yakalandılar
Sahte PCR ile çıkış yapmak...

Hem aydınlatması yok, hem de çukurlarla dolu

Tepebaşı-Çamlıbel anayolu üzerinde oluşan derin çatlaklar bölge sakinlerini endişelendiriyor

06 Şubat 2022 Pazar 23:01
30 Okunma
Hem aydınlatması yok, hem de çukurlarla dolu
banner108

TEHLİKE ÇOK BÜYÜK…

Kormacit kavşağı yakınlarında oluşan derin çatlaklara zaman zaman taş koyarak, zaman zaman da beton dökerek kendilerince önlem almaya çalışan bölge sakinleri, çatlakların büyümeye devam ettiğini belirtti. Özellikle geceleri yol aydınlatması olmadığı için tehlikenin daha da büyüdüğüne işaret eden bölge sakinleri, yoldaki çatlağa düşecek bir motosikletin ölüm getirebileceğine dikkat çekti.

Yol değil ölüm tuzağı

Tepebaşı-Çamlıbel anayolunda oluşan derin çatlaklar trafik güvenliği açısından büyük tehlike yaratıyor.

Kormacit kavşağı yakınlarında yer alan ve günden güne daha da büyüyen çatlaklar bölge sakinlerini tedirgin ediyor. Zaman zaman çatlakları taşlarla doldurarak, kimi zamansa beton dökerek kapatmaya çalıştıklarını anlatan bölge sakinleri ne yazık ki kendilerince aldıkları bu tedbirlerin de işe yaramadığını, çatlakların git gide daha da büyüdüğünü ifade etti. Yol üzerindeki derin çatlakların sürücüler için büyük tehlike oluşturduğunu vurgulayan bölge sakinleri, tehlikenin geceleri daha da büyüdüğüne dikkat çekti. Bu derin çatlaklara düşebilecek bir aracın kazaya neden olabileceğini dile getiren bölge sakinleri özellikle de bir motosikletin düşmesi halinde can kaybına bile yol açabileceği uyarısında bulundu. Bu yolda aydınlatma olmadığına ve bunun da tehlikeyi daha da artırdığına vurgu yapan bölge sakinleri, istenmeyen olaylar yaşanmadan, kimsenin canı yanmadan bir an önce yolun tamir edilmesini istedi. 

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rauf Denktaş’a yapılan büyük saygısızlık!
Rauf Denktaş’a yapılan büyük saygısızlık!
Son dakika! Koronavirüs 2 can daha aldı
Son dakika! Koronavirüs 2 can daha aldı
Başbakan Sucuoğlu, Hamsi Festivali etkinliğini ziyaret etti
Başbakan Sucuoğlu, Hamsi Festivali etkinliğini ziyaret etti









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim