Hem aydınlatması yok, hem de çukurlarla dolu

TEHLİKE ÇOK BÜYÜK…

Kormacit kavşağı yakınlarında oluşan derin çatlaklara zaman zaman taş koyarak, zaman zaman da beton dökerek kendilerince önlem almaya çalışan bölge sakinleri, çatlakların büyümeye devam ettiğini belirtti. Özellikle geceleri yol aydınlatması olmadığı için tehlikenin daha da büyüdüğüne işaret eden bölge sakinleri, yoldaki çatlağa düşecek bir motosikletin ölüm getirebileceğine dikkat çekti.

Tepebaşı-Çamlıbel anayolunda oluşan derin çatlaklar trafik güvenliği açısından büyük tehlike yaratıyor.

Kormacit kavşağı yakınlarında yer alan ve günden güne daha da büyüyen çatlaklar bölge sakinlerini tedirgin ediyor. Zaman zaman çatlakları taşlarla doldurarak, kimi zamansa beton dökerek kapatmaya çalıştıklarını anlatan bölge sakinleri ne yazık ki kendilerince aldıkları bu tedbirlerin de işe yaramadığını, çatlakların git gide daha da büyüdüğünü ifade etti. Yol üzerindeki derin çatlakların sürücüler için büyük tehlike oluşturduğunu vurgulayan bölge sakinleri, tehlikenin geceleri daha da büyüdüğüne dikkat çekti. Bu derin çatlaklara düşebilecek bir aracın kazaya neden olabileceğini dile getiren bölge sakinleri özellikle de bir motosikletin düşmesi halinde can kaybına bile yol açabileceği uyarısında bulundu. Bu yolda aydınlatma olmadığına ve bunun da tehlikeyi daha da artırdığına vurgu yapan bölge sakinleri, istenmeyen olaylar yaşanmadan, kimsenin canı yanmadan bir an önce yolun tamir edilmesini istedi.

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi