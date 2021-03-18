Hem bakan hem mütevelli heyeti üyesi olunabiliyor mu?

Bir üniversite!

Uzaktan eğitim verecek!

Online!

KKTC’de kuruldu!

Ama KKTC’nin YÖK’ü olan YÖDAK’tan izni yok!

Türkiye’deki “esas yetkili makam” YÖK’ten hiç yok!

-*-*-

YÖK, Haziran 2020’de bu üniversite ile ilgili olarak şu şekilde bir açıklama yaptı:

“... Kuru​​lumuzca tanınmayan bu üniversitenin genel ağ sayfalarında ve özellikle sosyal medyada kamuoyunu yanıltıcı şekilde, kurumun YÖK tarafından tanındığı ve mezunlarına YÖK tarafından denklik verildiği gibi bilgilerin yer aldığı görülmektedir. Kişilerin mağduriyet yaşamamaları adına sosyal medyada yer alan bu bilgilere itibar edilmemesi hususu kamuoyuna duyurulur."

"Kuru​​lumuzca tanınmayan bu üniversitenin genel ağ sayfalarında ve özellikle sosyal medyada kamuoyunu yanıltıcı şekilde, kurumun YÖK tarafından tanındığı ve mezunlarına YÖK tarafından denklik verildiği gibi bilgilerin yer aldığı görülmektedir. Kişilerin mağduriyet yaşamamaları adına sosyal medyada yer alan bu bilgilere itibar edilmemesi hususu kamuoyuna duyurulur."

-*-*-

Bu üniversite, KKTC’nin değil, Dünya’nın ilk online eğitim veren Türk üniversitesi...

Efendim akredite olup olmaması benim işim mi?

Değil!

Herkese veriyorlar, bu üniversiteye de bir şekilde izin verebilirlerdi!

İzin alıp alamaması beni ilgilendirmiyor!

Zerre kadar umurumda değil anlayacağınız!

-*-*-

Konu “izin – mizin” de değil!

Bu konu, ya da bu üniversite, YÖK’ün ve YÖDAK’ın izni olmaksızın diploma veriyor mu?

Veriyor!

Peki bu beni ilgilendiriyor mu?

Elbette hayır!

O da ilgilendirmiyor!

Bir birbirinden değerli hocaları var...

Özay Oral hocamızın adı da bu üniversitenin rektör yardımcısı olarak geçiyor ki o isme sadece selam dururum...

-*-*-

Ama YÖK rahatsız!

YÖDAK rahatsız!

Ve haliyle “KKTC üniversitelerinin itibarı” son derece rahatsız!

Çünkü, bu üniversite, “KKTC’de hellim ekmek gibi diploma veren üniversiteler” yargısını ya da ön yargısını güçlendiriyor…

Bu nedenle YÖK de YÖDAK da rahatsız!

-*-*-

Bu rahatsızlık geçenlerde Başbakan Ersan Saner’e iletildi.

Hem de kim iletti?

TC kanadı!

En üst seviyeden!

Zirveden!

-*-*-

Hani Lefke Avrupa Üniversitesi Mütevelli Heyeti’ne, Okan Erdemsiz dostumuzun atanması meselesi vardı ya!

Hani Erhan Arıklı resmen o meselede çuvalladı ya!

Neyse; bence bu üniversite meselesi çok daha önemli!

O atama yanlışından veya hukuki eksikliğinden çok daha önemli!

-*-*-

Neden?

Çünkü, KKTC’nin şu andaki kabinesinden bir bakan, bu üniversitenin mütevelli heyetinde yer alıyor!

Ve Türkiye bundan ciddi anlamda rahatsız!

-*-*-

Sordum bir yetkili kişiye: “... Adı geçen bakan, hala bu uzaktan diploma veren üniversitenin yönetim kurulunda mı?” diye!

“Evet” dedi o yetkili kişi...

-*-*-

Hükümete yakın bir kardeşe sordum, “... Bu ne iş?” diye!

“... Ehmmmm, kemmm, kümmm, Türkiye rahatsız, Ersan beye bilgi verildi, kem ve kümmmm, ehmmm” dedi.

Başka bir yetkili kişiye bir şekilde sordum; sordurttum; “istifa etti” dediler!

Anladığım kadarıyla ilgili bakanın, o üniversitenin mütevellisinden istifa ettiği söylendi!

Ama bu şekilde bir “basına duyuru” yok!

Olmalı mıydı?

-*-*-

Olmalı mı olmamamlı mı bilemem ama, aynı üniversite, ilgili bakanın “bakan yapıldığı gün”, “mütevelli heyetimizden filanca sayın kişi KKTC Hükümeti’nde filanca bakanlığa getirildi” şeklinde resmi bir basın açıklaması yaptı.

Ne mutluyuz!

Heşşşaaa denilip, sevinç duyurumu yapıldı!

Ayrıldıysa, ayrıldığı da duyurulur ve ismi de listeden çıkarılırdı!

İsim hala orada ve duyuru da yok!

-*-*-

Sizce de, “bu bakan iki görevinden birinden istifa etmeliydi” değil mi?

Yoksa “ne gerek var canım” mı?

-*-*-

Bu bir çeşit “vatana ihanet mi?”

Bilemem!

O işlere ben bakmıyorum!

KKTC’de bildiğiniz gibi vatan hainlerini belirleyen özel komiteler var!

-*-*-

Peki bu bir çeşit, “conflict of interest” mi?

O da ne?

Doğru!

Bizde ne arar öyle bir “prensip!”

-*-*-

Zaten bu satırları yazan bildiğiniz gibi Rumcudur…

YÖK’ün “bu ne iş?” diye eleştirdiği, YÖDAK’ın asla yetki vermediği bir üniversitenin yönetiminde yer alan ilgili bakan da aşırı milliyetçi mi?

Evet aynen öyle!

O zaman, o bakana ve hükümetimize görevlerinde de başarılar diler; saygılar sunarım!

Ne deyim ki?

-*-*-

Haaaa, bu insanlara göre neden ben “vatan hainiyim?” onu da anlatayım sizlere!

Biliyorsunuz eminim!

Ve ayrıca bu insanlar neden mi Kıbrıs sorununun çözümüne karşıdır?

Bu ve buna benzer işleri hep devam etsin diye!

Gelsin gitsin paralar!

Ve kimse dokunmasın, sormasın, yazmasın diye!

-*-*-

Gelsin gitsin kebaplar!

Gelsin gitsin şaraplar, gonyaklar, viskiler!

Gerekirse namaz da kılınır!

Kahrolsun federal çözüm ve içimizdeki Rumculaaaaaaar!

Yaaaaaa!

-*-*-

Ahhhh Okan Erdemsiz ahhhhh…

O belgeyi keşke imzalamasaydın ve kendine bu türden bir yönetim kurulu bulsaydın!

Kim bilir belki de şu anda değil mütevelli heyeti üyesi, dışarıdan bakandın!

-*-*-

Soruyorum: KKTC’de hem bakan hem de “YÖK’ten, YÖDAK’tan izinsiz” bir üniversiteye mütevelli heyeti üyesi olunabiliyor mu?