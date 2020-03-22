İngiltere’den dün ülkemize gelen ve karantina merkezi konusunda mağdur edilen öğrencilerin Riverside Hotel’e yerleştirilmesine karşı çıkan Alsancak Belediyesi Başkanı Fırat Ataser, dün toplumun her kesiminden büyük tepki toplamasına rağmen, bu sabah 2 öğrencinin Riverside Hotelden, yani karantinadan kaçtıklarıyla ilgili ortaya skandal bir iddia atarak ülkede infial yaratılmasına neden oldu.

Söz konusu iddianın ülke genelinde infial yaratması sonrasında, polis ekipleri otele giderek gerekli denetimleri gerçekleştirdiği ve yapılan sayımda herhangi bir eksik kişi olmadığı duyuruldu.

Sabah saatlerinde, coronavirüsle ilgi paylaşım yapılan sosyal medya sayfasına, ‘sahte’ ve olayın patlak vermesinin ardından silinen bir hesaptan, Riverside Karantina Hotelinden 2 öğrencinin karantinadan kaçtığıyla ilgili bir iddia ortaya atıldı.

Söz konusu iddianın ortaya atılması üzerine, olayın hiçbir doğruluğu olmamasına rağmen, “Evet maalesef akşam 2 öğrencinin kaçtıkları doğrudur “açıklamasında bulunarak iddiaları doğrulayan Fırat Ataser, hem basını hem de toplumu yanılttı. Bu kadarla da kalmayan Belediye Başkanı Fırat Ataseri belediye zabıtalarının Riverside Hotel’de incelemelerde bulunduğunu iddia ederek konuyla ilgili ilerleyen saatlerde resmi açıklama yapacağını da öne sürdü.

ATASER NE DEMİŞTİ?

Kıbrıs Genç TV'nin haberine göre Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser: “Evet maalesef öğrencilerin akşam kaçtıkları doğrudur “açıklamasında bulundu.

Belediye zabıtaları şu an River Side otel’de incelemelerde bulunduğunu aktaran Ataser,gerekli resmi açıklamayı ilerleyen satlerde yapacağını açıkladı.

HOTELDE SAYIM YAPILDI, ‘EKSİK YOK’

Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamada, bu sabah itibariyle Riverside Hotelde karantinada kalmakta olan iki kişinin otelden kaçtığı yönünde iddialar yer aldığı belirtilirken, söz konusu iddialar üzerine hotelde kalanlara sayım yapıldığı ifade edildi. Toplam 256 kişinin tamamının hotelde olduğu tespit edilirken, hotel çevre güvenliğinin de polis tarafından sağlandığı vurgulandı.

Öte yandan, Polisin, söz konusu yalan iddiayı doğrulayan Alsancak Belediyesi Başkanı Fırat Ataser’le ilgili yasal işlem uygulayıp uygulamayacağıyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

BAKAN ATAKAN’DA İDDİALARI YALANLADI

Konuyla ilgili bir açıklama da Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’dan geldi. Atakan, “Riverside Hotelde gözlem altında olan misafirlerden 2 kişinin kaçtığı iddiaları doğru değildir. Yapılan denetimlerde bildirilen eksik yoktur” açıklamasında bulundu.

https://www.gundemkibris.com/kibris/firat-ataser-karantinadan-kacisi-dogruladi-h292153.html