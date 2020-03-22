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Hem basını, hem de toplumu yanılttı!

İngiltere'den ülkemize getirilen öğrencilerin Alsancak'ta barındırılmasını istemeyen Alsancak Belediyesi Başkanı Fırat Ataser, bu sabah 2 öğrencinin Riverside Hotelden, yani karantinadan kaçtıklarıyla ilgili ortaya atılan skandal bir iddiayı 'doğrulayarak' ülkede infial yaratılmasına neden oldu.

22 Mart 2020 Pazar 13:31
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Hem basını, hem de toplumu yanılttı!

İngiltere’den dün ülkemize gelen ve karantina merkezi konusunda mağdur edilen öğrencilerin Riverside Hotel’e yerleştirilmesine karşı çıkan Alsancak Belediyesi Başkanı Fırat Ataser, dün toplumun her kesiminden büyük tepki toplamasına rağmen, bu sabah 2 öğrencinin Riverside Hotelden, yani karantinadan kaçtıklarıyla ilgili ortaya skandal bir iddia atarak ülkede infial yaratılmasına neden oldu.
Söz konusu iddianın ülke genelinde infial yaratması sonrasında, polis ekipleri otele giderek gerekli denetimleri gerçekleştirdiği ve yapılan sayımda herhangi bir eksik kişi olmadığı duyuruldu.

Sabah saatlerinde, coronavirüsle ilgi paylaşım yapılan sosyal medya sayfasına, ‘sahte’ ve olayın patlak vermesinin ardından silinen bir hesaptan, Riverside Karantina Hotelinden 2 öğrencinin karantinadan kaçtığıyla ilgili bir iddia ortaya atıldı.
Söz konusu iddianın ortaya atılması üzerine, olayın hiçbir doğruluğu olmamasına rağmen, “Evet maalesef akşam 2 öğrencinin kaçtıkları doğrudur “açıklamasında bulunarak iddiaları doğrulayan Fırat Ataser, hem basını hem de toplumu yanılttı. Bu kadarla da kalmayan Belediye Başkanı Fırat Ataseri belediye zabıtalarının Riverside Hotel’de incelemelerde bulunduğunu iddia ederek konuyla ilgili ilerleyen saatlerde resmi açıklama yapacağını da öne sürdü.

ATASER NE DEMİŞTİ? 

Kıbrıs Genç TV'nin haberine göre Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser“Evet maalesef öğrencilerin akşam kaçtıkları doğrudur “açıklamasında bulundu.

Belediye zabıtaları şu an River Side otel’de incelemelerde bulunduğunu aktaran Ataser,gerekli resmi açıklamayı ilerleyen satlerde yapacağını açıkladı.

HOTELDE SAYIM YAPILDI, ‘EKSİK YOK’

Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamada, bu sabah itibariyle Riverside Hotelde karantinada kalmakta olan iki kişinin otelden kaçtığı yönünde iddialar yer aldığı belirtilirken, söz konusu iddialar üzerine hotelde kalanlara sayım yapıldığı ifade edildi. Toplam 256 kişinin tamamının hotelde olduğu tespit edilirken, hotel çevre güvenliğinin de polis tarafından sağlandığı vurgulandı.
Öte yandan, Polisin, söz konusu yalan iddiayı doğrulayan Alsancak Belediyesi Başkanı Fırat Ataser’le ilgili yasal işlem uygulayıp uygulamayacağıyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

BAKAN ATAKAN’DA İDDİALARI YALANLADI

Konuyla ilgili bir açıklama da Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’dan geldi. Atakan, “Riverside Hotelde gözlem altında olan misafirlerden 2 kişinin kaçtığı iddiaları doğru değildir. Yapılan denetimlerde bildirilen eksik yoktur” açıklamasında bulundu.

https://www.gundemkibris.com/kibris/firat-ataser-karantinadan-kacisi-dogruladi-h292153.html

Anahtar Kelimeler:
Fırat AtaserKarantinaKoronavirüs
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Pentadaktilos 2020-03-22 13:57:12

Para karşılığı tuttuğunuz paralı militanlarınıza yaptırdığınız asparagas haberlerle Fırat ATASER gibi bir adamı yıpratabileceğinizi sanıyorsanız Alsancak halkı sizi de paralı militanlarınızıda kaçacak delik arar hale getirmesini bilir. KAPİTALİZMİN UŞAK KALEMLERİ.

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Vatandaş 2020-03-22 17:40:25 @Pentadaktilos

Sana sadece cahilsin, sus diyorum. SUSSSS

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Pentadaktilos 2020-03-22 14:03:57

Karantina merkezi olarak seçtiğiniz yer dünya tıp literatürüne girecek cinsten. Bilimsel gerçeklikten uzak. Kapitalizmin uşakları. Riverside hotel TC devletinin gönderdiği milyon Tl den ne kadar koparacak onun açıklamasını yapın. Kara kalem oyunlarına toktur Alsancak halkı. KAPİTALİZMİN UŞAKLARI. MAFYA DOSTLARI.

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Başkanmış 2020-03-22 14:42:12

Buna Başkan denmez başka bir şey denir. Eğitim cehaleti alır ama e....lik bakidir. Başkanı tanımlayan cümle.

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Daşkan 2020-03-22 17:08:51

Görgüden, medeniyetten, nezaketten be bilimden uzak bir başkan ve onun şakşakçıları.

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Gulsen Aksoy 2020-03-22 14:46:43

Bu nasil bir bencilliktir belliydi Alsancaktaki parkta bile asili tasmali terbiye edilmis kopeklerimizin bile gezmesine musade etmiyor

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Pentadaktilos 2020-03-22 15:07:00 @Gulsen Aksoy

sizin gezmenize izin verdiğine dua edin

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Anlamsız Laf 2020-03-22 14:56:18 @Gulsen Aksoy

Parklar çocuklar içindir teyzeciğim. Bizim de köpeğimiz var ama herkesin çocuğunun ortasına salma hevesimiz yok.

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Fuat nasip 2020-03-22 17:10:14

Sus be adam .yeter saçmaladığın.çırpındık sonra batıyorsun.

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