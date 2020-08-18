Hem dövdüler hem soydular

Lefkoşa’da meydana gelen “Soygun”, “Vahim zarar, ciddi darp” meselesi le ilgili olarak tutuklanan zanlılar Muhammed Kadir Varan ve Sedat Demir teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Gencer, olguları aktardı.

Polis, zanlı Muhammed Kadir Varan ve zanlı Sedat Demir’in, “Soygun”, “Vahim zarar, ciddi darp” suçlarına methaldar olduğunu belirtti.

Polis, zanlı zanlı Muhammed Kadir Varan ve zanlı Sedat Demir’in, 01 Ağustos 2020 tarihinde saat 02.00 sıralarında Lefkoşa’da Çetinkaya Burcu üzerinde kendilerine parası olmadığı için para vermeyen Lefkoşa’da sakin Cenk Bölüm’e tekme atıp, darp ettikleri sırada burç üzerinden düşerek, sağ ön kol ve sağ üst bacak kısımlarından ve belinden iki yerden kırık oluşmasına ayrıca kulak zarının yırtılmasına neden olduklarını belirtti.

Polis, zanlıların Cenk Bölüm’e ait cüzdan, cep telefonu, 55 TL nakit para ve tornavidayı çaldıklarını söyledi.

Polis, zanlı Muhammed Kadir Varan’ın 31, zanlı Sedat Demir’in ise 38 sabıkası olduğunu belirterek, tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların 75 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.