ÖZEL HABER

2010 yılından beri belediyeler reformunun gündem olduğu söyleyerek sözlerine başlayan Orçan, “yerel yönetimlerin sürdürülebilir olması için 1995 yılında çıkarılan yasanın dünya koşullarına göre yenilenmesi gerektiğini tüm hükümetlere ve partilere dile getirdik. Bugün geldiğimiz noktada tüm partilerin vebali var. Bugün gelinen noktada bunun ötelenemeyeceği bir gerçektir. Çağdaş yönetim anlayışı ile belediyelerin hem ekonomik olarak hem de yapısal olarak bir değişime ihtiyacı vardır” dedi.

Orçan, “Geçtiğimiz salı günü yapılan komite toplantısında esas talep ettiğimiz şey belediyeleri ayağa kaldırmak ve halka yerinden hizmet vermektir. Aslında çok güzel bir yasa hazırlanmıştır. Sadece birkaç yasa üzerinde değişiklik yapılması gerektiğini düşünüyorum. Örneğin emlak vergisi değerini merkezi hükümetin değil, belediyelerin alması gerekmektedir. Çünkü bölgenin dokusunu ve değerini, aynı zamanda da vatandaşların gelir düzeylerini en iyi belediyeler bilmektedir. Bu adaletsizliğini en iyi belediyeler ortadan kaldırabilir. Bu yasada bulunmuyor ve eksiktir. Bu konuyu da komitede gündeme getireceğim” ifadelerini kullandı.