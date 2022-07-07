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Hem kaçak hem de hırsız çıktı!

Lefkoşa’da meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Asım Kamal Ali El Hassan mahkeme huzuruna çıkarıldı.

07 Temmuz 2022 Perşembe 10:42
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Hem kaçak hem de hırsız çıktı!
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(Kamalı Haber)

Lefkoşa’da meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Asım Kamal Ali El Hassan mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Vasvi Özbey, olguları aktardı.

Polis, 3.06.2022 tarihinde saat 16.00 raddelerinde Lefkoşa surlariçi Girne caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir cep telefonu dükkanında bulunan 6,500 TL değerindeki Iphone 8 marka kırmızı renk cep telefonu sudan uyruklu Zanlı Asım Kamal Alı El Hassan tarafından sirkat edildiğini belirtti.

Polis, 06.07.2022 tarihinde zanlının Lefkoşa'da tespit edilerek Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, aynı tarihte konu cep telefonunun tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini belirtti.

Polis, aynı tarihte zanlının yapılan muhaceret kontrolünde KKTC'de ikamet izinsiz bulunduğunun tespit edildiğini söyledi.

Polis, tahkikatın tamamlandığını zanlının serbest kalması halinde KKTC topraklarını yasal olmayan yollardan terk etmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu söyleyerek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının 40 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emri verdi.

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