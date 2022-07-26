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Hem kaçak, hem hırsız...

Geceleyin Ev Açma Sirkat suçundan tutuklanan zanlı H.S mahkeme huzuruna çıkarıldı.

26 Temmuz 2022 Salı 15:07
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Hem kaçak, hem hırsız...
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Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Hüseyin Ergüleç, olguları aktardı.

Polis zanlı H.S'nin Geceleyin Ev Açma Sirkat suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 26.07. 2022 tarihinde saat 03.25 raddelerinde Lefkoşa'da ikamet etmekte olan A.O’nun telefoniyen Lefkoşa Adli Şubeyi aradığını ve evine hırsız girdiğini bildirip olay mahalline bir polis ekibinin gelinmesini istediğini anlattı.

Polis, aynı gün bir polis ekibi alınan bilgi üzerine olay mahalline hareket ettiğini ve olay yerine gittiği sırada zanlı Hasan Lütfi Biberoğlu Sokak üzerinde şüpheli bir vaziyette yol kenarında yürüdüğü bir sırada tespit edip yapılan üst aramasında ikametgâhından sirkat ettiğine inanılan 2.240 TL ve 605 Euro nakit para ile müştekîye ait Kredi Kartı ödeme silibinin bulunup, suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, meselenin tahkikatına henüz yeni başlandığını, yapılan muhaceret kontrolünde ülkeye girişinin olmadığının görüldüğünü ve bu hususla da kendisinden izahat istediğinde ülkeye Girne Turizm Limanı’ndan bir tır dorsesi arkasında girdiğini beyan ettiğini anlattı. Polis, tüm bu hususlar göz önüne alındığında meselede alınacak bir çok ifade ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirtti. Polis, zanlının serbest kalması halinde tahkikata etki edeceğinin aşikar olduğundan ilk aşamada zanlının 3 gün süre poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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