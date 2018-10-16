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Hem kaçak insan geçirdi, hem uyuşturucu

16 Ekim 2018 Salı 17:10
Hem kaçak insan geçirdi, hem uyuşturucu

(Kamalı Haber) – Lefkoşa’da Kermiya Sınır Kapısından kullanımındaki araç ile hem uyuşturucu hem de kaçak insan geçirmeye çalışan sanık Mohammed Elrofai’nin aleyhindeki karar dün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından açıklandı.

Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay ve Yargıç Temay Sağer’den oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Kıdemli Yargıç Alev Ulunay açıkladı. Ulunay sanık Mohammed Elrofai’nin işlemiş olduğu suçların çok ciddi ve vahim suçlardan olduğunun altını çizdi. Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Mayıs 2018 tarihi içerisinde kullanımındaki araç ile Kermiya Kara Giriş Kapısında, KKTC’ye giriş yapan sanık Mohammed Elrofai’nin kullanımında bulunan araçta yasadışı yollardan ülkeye giriş yapmaya çalışan sanık Mohammed Khidir ile 45 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu belirtti.

Kıdemli Yargıç Ulunay sanık Elrofai’nin ülkeye yasadışı yollardan bir kişiyi sokmaya çalışmasının yanı sıra uyuşturucu madde ithal etmeye çalışmasının aleyhine ağırlaştırıcı unsur olarak değerlendirdiklerini açıkladı. Kıdemli Yargıç sanığın işlemiş olduğu suçlara verilecek cezanın hapislik cezası dışında bir ceza olamayacağını ve ciddi caydırıcı bir süre olması gerektiğine oy birliği ile kanaat getirdiklerini belirterek 2 yıl hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.


 

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Anahtar Kelimeler:
Kaçak Insan
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