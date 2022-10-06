Hem kardeşini hem de yengesini bıçakladı

(Kamalı Haber)

Haspolat’ta meydana gelen olayda hem kardeşini hem de yengesini bıçaklayan zanlı Bekir Fakı’nın aleyhindeki karar açıklandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesini oluşturan Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’ın oluşturduğu heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Yargıç Barkın açıkladı.

Kararı okuyan Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın, sanığın mahkum olduğu Ağır Yaralama, Yaralama, Ciddi darp, Kanunsuz bıçak taşıma suçlarının ciddiyetinin altını çizdi.

Barkın, Anayasa ile koruma altına alınan kişi dokunulmazlığı ve Vücut bütünlüğü haklarının önemine değindi.

Barkın, sanığın müştekiye karşı birden çok bıçak darbesi ile yaralamasını aleyhine değerlendirdi.

Barkın, amme menfaati gereği sanığa 5 yıl 6 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Dava konusu olay nasıl olmuştu!

Fakı, 24 Ekim 2021 tarihinde, saat 21.00 raddelerinde, Haspolat’ta Çamurkent bölgesi olarak bilinen toprak yol içerisinde kardeşinin kızına kızdığı gerekçesiyle kardeşi Cuma Fakı ile aralarında çıkan sözlü tartışma sonucu elinde tutmakta olduğu siyah kaplı toplam uzunluğu 26 cm, ağız uzunluğu 15 cm olan bıçağı komşusu olan kardeşinin sağ omuz altına bir defa, sağ arka böbrek hizasına iki defa soktuğunu ve sağ eline saplayarak Cuma Fakı’yı ağır şekilde yaralamıştı. Sanık ayrıca olay esnasında kullanılan bıçağı yengesi Özgün Fakı'nın da sol göğsünün alt kısmına saplayarak ağır yaralamıştı.