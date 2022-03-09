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Hem kiracıyı hem de ev sahibini dolandırdı

Girne'de yaşanan Sahtekarlıkla Para Temini suçundan bir kişi tutuklandı. 26 yaşındaki erkek şahıs hem kiracıyı hem de ev sahibini dolandırdı...

09 Mart 2022 Çarşamba 14:12
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Hem kiracıyı hem de ev sahibini dolandırdı
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19 Şubat’ta Girne’de, H.Ş.’nin (E-26) bir dairede kiracı olarak kalmakta olan iki kişiden, mal sahibine vermek üzere aldığı kira bedeli olan 6 bin 500 TL nakit parayı mal sahibine teslim etmeyip çaldığı, ayrıca daire sahibine, kiracıların daireyi boşaltacaklarını ve depozito ücretlerini geri istedikleri yönünde dolandırmak kastı yalan beyanda bulunarak mal sahibinden kiracılara vermek üzere aldığı 8 bin TL tutarındaki depozito ücretini sahtekarlıkla temin ettiği tespit edildi.

Bahse konu şahsın, sahtekarlıkla para temini suçundan halen poliste tutuklu bulunduğu belirtildi.

Polisin olaylarla ilgili soruşturmaları devam ediyor.

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