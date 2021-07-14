“Hem KKTC’li gençleri, hem de ülkeye gelecek uluslararası öğrencileri aşılamamız gerekiyor”

Sendika, yazılı açıklamasında, “sosyalleşmeye başlayan yerli gençlerin vaka sayısını artırdığına” dikkat çekerek; eylülde KKTC’ye gelecek 70-80 bin öğrenci için tedbir alınmazsa vaka sayılarının çok daha yüksek oranda artacağı görüşünü ifade etti.

Açıklamada, “Bu amaçla özellikle uluslararası öğrencilerimiz ve velileri için çok sayıda aşı sağlanması gerekmektedir. Aksi durumda Eylül-Ekim'de yüz yüze eğitim ile beklenen sonucu elde etmek mümkün olamayacaktır. Yeniden kapanma noktasına gelmek tüm kesimler için kabul edilemez, üzücü bir nokta olacaktır. Bu noktaya gelmemek için vakit kaybetmeden adım atılmalıdır” ifadeleri yer aldı.