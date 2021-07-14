Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kamu Görevlisi mahkemeye çıkarıldı
Kamu Görevlisi mahkemeye çıkarıldı
16 paket sigara ile 8 bin TL çaldı
16 paket sigara ile 8...
6 yıl sonra tutuklandı
6 yıl sonra tutuklandı
"Eğer polisi ararsan ve ben içeri girersem çıkınca seni bulur öldürürüm"
Dayakçı koca hapsi boyladı
Defalarca mahkemeye çıktı, ihraç işlemleri devam ediyor
Defalarca mahkemeye çıktı, ihraç işlemleri...

“Hem KKTC’li gençleri, hem de ülkeye gelecek uluslararası öğrencileri aşılamamız gerekiyor”

banner102

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN) ilk ve orta eğitim ile yükseköğretimde  yüz yüze eğitime sorunsuz başlamak içim hem KKTC’li gençleri, hem de ülkeye gelecek uluslararası öğrencileri aşılamak gerektiğini kaydetti.

14 Temmuz 2021 Çarşamba 10:27
397 Okunma
“Hem KKTC’li gençleri, hem de ülkeye gelecek uluslararası öğrencileri aşılamamız gerekiyor”

Sendika, yazılı açıklamasında, “sosyalleşmeye başlayan yerli gençlerin vaka sayısını artırdığına” dikkat çekerek; eylülde KKTC’ye gelecek 70-80 bin öğrenci için tedbir alınmazsa vaka sayılarının çok daha yüksek oranda artacağı görüşünü ifade etti.

Açıklamada, “Bu amaçla özellikle uluslararası öğrencilerimiz ve velileri için çok sayıda aşı sağlanması gerekmektedir. Aksi durumda Eylül-Ekim'de yüz yüze eğitim ile beklenen sonucu elde etmek mümkün olamayacaktır. Yeniden kapanma noktasına gelmek tüm kesimler için kabul edilemez, üzücü bir nokta olacaktır. Bu noktaya gelmemek için vakit kaybetmeden adım atılmalıdır” ifadeleri yer aldı.

Son Güncelleme: 14.07.2021 16:12
Anahtar Kelimeler:
Doğu Akdeniz ÜniversitesiDAÜSEN
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Peaceplayers İki Toplumlu Yaz Kampını Gerçekleştirdi
Peaceplayers İki Toplumlu Yaz Kampını Gerçekleştirdi
Kamu İşçilerinin sevinci 10 dakika sürdü
Kamu İşçilerinin sevinci 10 dakika sürdü
DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Bahar Mezunları Törenle Yemin Etti
DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Bahar Mezunları Törenle Yemin Etti
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim